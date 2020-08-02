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Spor

Belçika'da futbol yaklaşık 5 ay sonra yeniden başladı

Antwerp, Belçika Kupası finalinde Club Brugge'u yenerek kupayı kazanan taraf oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-02 00:09:55 -
Belçika'da futbol yaklaşık 5 ay sonra yeniden başladı

ANKARA (AA) - Belçika Kupası finalinde Antwerp, Club Brugge'u 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen futbol karşılaşmaları, başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda oynanan kupa finaliyle yeniden başladı.

Antwerp, 25. dakikada Lior Refaelov'un golüyle Club Brugge'u 1-0 mağlup ederek kupayı kazanan taraf oldu.

Kovid-19 salgını nedeniyle Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Ligi) son maç 7 Mart'ta oynamış ve daha sonra 2019-2020 sezonu tescil edilerek lider Club Brugge şampiyon ilan edilmişti.

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