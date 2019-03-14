Belçika’da Esad’ın adamına insani vize verildiği iddiası

Belçika’nın eski Göç ve Mülteci Bakanı Francken’in, Esad’ın adamına insani vize verdiği iddiası ülke gündeme bomba gibi düştü.

Suriye kökenli Hristiyan göçmenlere para karşılığında vize verdiği ortaya çıkan Belçikalı Yeni Flaman İttifakı Partili (N-VA) Mechelen şehri Belediye Meclis Üyesi Melikan Kucam’ın tutuklanmasının ardından yapılan soruşturma çevresinde Suriyelilere insani vize verilmesi olayının boyutu derinleşiyor.

Eski Göç ve Mülteci Bakanı Francken hakkında da, insani vize verdiği Suriyelinin Beşar Esad’ın katliamlarına ortak olduğu ve ciddi bir suça karıştığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmayla Francken’ın bakanlığı döneminde insani vize ile gelen bin 502 Suriyeliden birinin Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad rejiminin işlediği suçlara karışıp karışmadığı araştırılacak. Söz konusu kişinin Melikan Kucam üzerinden insani vize ile gelen kişi olmadığı ve insani vizenin Suriyeli rahip Dibo Habbabé vesilesiyle Francken tarafından verildiği belirlendi.







İçişleri Bakanlığı Komisyonunda ortaya çıktı

Eski Göç ve Mülteci Bakanı Francken ve kabinesinin arabuluculuğuyla insani vize ile Belçika’ya gelen Suriyelilerin konusu Federal Parlamentoda İçişleri Bakanlığı Komisyonu’nda görüşüldü. Göç ve Mülteci Bakanı Maggie De Block, Francken, kabinesi ve aracılar sayesiyle insani vizelerin verilmesi konusundaki sonuçları açıkladı. Sorunlara yol açmaya mahkum olan bir sistemden bahseden De Block, "Francken, Suriye’deki Müslümanlara yardım etmek istemedi. Sırf Suriyeli Hristiyanlara yönelik insani vize verilmesi yönünde çaba sarf etti. İnsani vize soruşturması sıradan bir soruşturma değil. İnsani vize konusu sadece Melikan Kucam ve oğlu ile bitmiyor. Diktatör Esad’ın katliam ve suçlarına ortak olan bir kişiye insani vize verilmesi iddiası çok güçlü bir iddiadır. Esad’ın daha fazla suç ortağına insani vize verilip verilmediği de soruşturulmaya başlandı. Aalst Belediye Başkan Yardımcısı ve Encümeni Karim Van Overmeire’in de insani vize konusunda arabulucu olduğu tespit edildi" dedi







"121 Suriyeli ortalıkta yok"

De Block, "Francken’ın kabinesi tarafından insani vize verilen 121 Suriyeli ortalıkta yok. Bunların kim ve nerede olduklarına dair hiçbir bilgimiz yok. İnsani vize ile gelmeleri sağlanıyor ve daha sonra ortalıktan kayboluyorlar. Bu 121 Suriyeliden 107’si Melikan Kucam’ın insani vize listesinde yer alıyor. Francken’in verdiği insani vize ile gelen bin 502 kişi arasında Esad’ın suç ortağı olup olmadığı derinlemesine araştırılmalı. Esad’ın suç ortağı olanlara insani vize verilmedi demenin bir anlamı yok. Araştırma ve soruşturma boşuna açılmadı" sözlerine yer verdi.







Soruşturma bazı şaşırtıcı gerçekleri ortaya çıkardı

De Block, "Francken bakanlığı zamanında bin 502 kişi insani vize başvurusunda bulundu. Kucam üzerinden 326 Suriyeli insani vize aldı. Francken’in, Kucam’ın insani vize sağladığı 219 kişi olduğunu iddia etmesine rağmen gerçek rakamın 326 olduğu belirlendi. Francken neden gerçek rakamı sakladığı konusunda bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Dikkat çekici olan, 107 kişinin Beyrut Büyükelçiliğinde insani vize aldıkları, ancak Belçika’da hiç rapor edilmedikleri görüldü. İnsani vize alan 121 Suriyeliden ortada olmayan 107 kişi bu insanlar arasında. Bu insanlar nereye gitti? Hangi amaçlarla vize için başvurdular? İnsani vize alıp da Hollanda ve Almanya’ya iltica talebinde bulunanlar var. İnsani vize alan ve daha sonra iltica başvurusunda bulunan bir mültecinin, ciddi bir suç işleyip işlemediği araştırılıyor. Esad’ın suç ortaklarını da insani vize verildiği de bir gerçek" şeklinde konuştu.

Mechelen şehri Belediye Meclis Üyesi Melikan Kucam’ın Suriyeli Hristiyan göçmenlere para karşılığında insani vize sağladığı ortaya çıkmış, yapılan soruşturmanın sonucunda Kucam ve 21 yaşındaki oğlu tutuklanmıştı.