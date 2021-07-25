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Belçika'da aşırı yağışlar tekrar sele neden oldu
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Dünya Belçika'da aşırı yağışlar tekrar sele neden oldu
Dünya

Belçika'da aşırı yağışlar tekrar sele neden oldu

Sel felaketinin ardından Belçika'nın güneydoğusundaki Namur ve Dinant gibi şehirlerde bir kez daha sel meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 03:51:00 -
Belçika'da aşırı yağışlar tekrar sele neden oldu

Gün içindeki aşırı yağış nedeniyle akşam saatlerinde Namur kentinde bazı sokaklarda su baskınları meydana geldi. Birçok evin giriş ve bodrum katlarını su bastı.

Sosyal medyada bölgede yaşayanların paylaştığı görüntülerde Dinant'ta bazı araçların sel sularına kapılarak sürüklendiği görüldü.

Sel nedeniyle bölgede bazı yolların kapandığı, bir istinat duvarının yıkılması nedeniyle çok sayıda evin boşaltıldığı bildirildi.

Selin neden olduğu tahribat ve can kaybı olup olmadığı konusunda henüz net bilgi bulunmuyor.

Meteoroloji yetkilileri, gün içinde aşırı yağış olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Belçika'nın doğusunda 10 gün önce meydana gelen sellerde 37 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca ev çökmüş, çok sayıda bina kullanılamaz hale gelmişti.

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