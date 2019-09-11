Belçika’da akılalmaz uygulama! Müslümana okul yasak FETÖ’ye serbest

Belçika’nın Flaman Eğitim Bakanlığı, Milli Görüş’ün Genk şehrinde kurduğu Selam Koleji’ne izin vermedi. Bakanlık, buna gerekçe olarak, İslam okulunun “çocuk ve insan hakları ile Belçika anayasasına saygı duymamasını” gösterdi.

SETA Brüksel ofisinde Araştırma Asistanı olarak görev yapan Furkan Onur Kavukçu, Belçika’daki akılmaz uygulamayı ve ülkede yükselen İslamofobiyi değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı:

“Avrupa Birliği (AB) genelinde gerçekleşen son seçimler, popülist ve aşırı sağ partilerin siyasi sistemin yerleşik bir unsuru haline geldiğini açıkça gösterdi. Aşırı sağ partilerin ve merkez siyasetin giderek sağa kaymasının Avrupa’nın geleceğiyle ilgili pek çok kritik sonucu olacağı öngörülüyor. Fakat şimdilik bu gelişmelerden en çok etkilenen kesimlerin başında Müslüman kökenli göçmenler geliyor. Zira İslamofobiyle birlikte, AB ülkelerinde helal kesim yasağı, haşema yasağı gibi Müslümanların hayatını sınırlandıran kanunlar normalleşti. Giderek kurumsallaşan İslamofobinin arkasında artık sadece aşırıcı partileri değil, sosyalist, demokrat, liberal hükümetleri de görmeye alışmış durumdayız.

60 öğrenci yeni okul aramaya başladı

“Normalleşmiş İslamofobi” olarak adlandırılabilecek bu vakaların sonuncusu Belçika’nın kuzeyinde yer alan ve ülke nüfusunun yüzde 60’nın yaşadığı Flaman bölgesinde yaşandı. Belçika’da devlet okullarının yanı sıra özel okullar da (devlet tarafından belirlenen müfredata uymak kaydıyla) ücretsiz olarak hizmet verebiliyor. Belçika’da tüm okulların neredeyse yarısını oluşturan özel okulların büyük kısmı Katolik okulları. Fakat Musevi, Müslüman veya Protestan okulları da devlet tarafından tanınabiliyor.

Aşırı sağın güçlü olduğu ve henüz Müslümanlara ait hiçbir özel okulun bulunmadığı Flaman bölgesinde Milli Görüş’ün Belçika’daki temsilcisi olarak bilinen Belçika İslam Federasyonu Selam Koleji adıyla özel bir okul açma girişiminde bulundu. Fakat bu girişim Eğitim Bakanlığı tarafından engellendi. Böylelikle, çocuklarını Selam Koleji’ne kaydettirmiş olan 60’a yakın Müslüman aile mağdur edilerek, eğitim yılının başlayacağı hafta yeni okullar aramaya mecbur bırakılmış oldu.

PKK yandaşı Zühal çok mutlu oldu

Bakanlık yetkililerinin bu tutumunun yalnızca Müslüman okulları hedef alması dikkat çekici ve açık bir çifte standarda işaret ediyor. Geçen sene Yahudi cemaatine ait bir özel okula dair basına sızan bilgiler de bu çifte standardı ortaya koyuyor. Musevi Yavne Özel Okulu’nun öğrenci ve ebeveynlere imzalama şartı koştuğu katı kurallar, Eğitim Bakanlığı yetkililerince bir sorun olarak görülmemişti. Bu kuralların 3. maddesinde anaokulundan itibaren, tüm erkeklerin “tsitsit” (Musevi erkeklerinin sabah dualarında başlarına geçirdikleri mavi üzerine çizgili şalın [Tallit] ve dindar Musevilerin içlerine giydikleri küçük Talet’in dört ucuna takılmış püskül) ve bir kippa giymesinin zorunlu olduğu belirtilmişti. Ayrıca cumartesi günleri çocukların Şabat’a katılmak için aileleriyle sinagoga gitme zorunluğu da bulunmaktaydı. Ayrıca okula gelen annelerin de “uygunsuz” kıyafet giymemesi kararı alınmıştı.

Bu sert uygulamalar basında geniş yankı bulmasına rağmen, Eğitim Bakanı her okulun kendi kuralarına saygı duyduklarını ve devlet yardımına engel olacak herhangi bir maddenin bulunmadığını ifade etmişti. Musevi ve Protestan okullarına karşı müsamahalı davranırken, İslami okullara karşı sert ve ayrımcı bir tutum sergiliyor. Müslüman Türklerin okulları kıskaç altına alınırken Flaman bölgesinde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ait okulların faaliyetlerine hiçbir sorun yaşamadan devam edebilmesi ise dikkat çekici. FETÖ, Belçika devletinin gözleri önünde gençleri yıllardır kendi ideolojisi doğrultusunda eğitmeye devam ediyor.

PKK yandaşı milletvekili Zühal Demir de okul yasağı için Twitterdan, “bir cephenin alındığını, henüz savaşın kazanılmadığını” söyleyerek sevincini paylaştı.