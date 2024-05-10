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Dünya Belçika yayın organı VRT TV'den İsrail'e Eurovision tepkisi! Yayını kestiler
Dünya

Belçika yayın organı VRT TV'den İsrail'e Eurovision tepkisi! Yayını kestiler

Yeniakit Publisher
2024-05-10 02:54:00 -

Eurovision'da katil İsrail'i temsil eden şarkıcı Eden Golan yarı final performansı için sahneye çıktığında Belçika'nın yayın organı VRT TV yayını kesti.

Katil İsrail'in Eurovision 2024'e katılmasını protesto eden Belçika'nın VRT televizyonu, yahudi şarkıcı Eden Golan sahneye çıktığında ekrana şu yazıyı verdi:

"Bu, bir sendika eylemidir. İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Ayrıca İsrail, basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza bir süreliğine ara veriyoruz. Şimdi ateşkes."

Eurovision 2024'te Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu temsil edecek sanatçılar, Gazze'de acil ve sürdürülebilir ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan yahudi şarkıcı Eden Golan, yarı final performansı için şarkı söylemeye başladığında yuhalandı. Golan şarkısını söylemeden sahneden ayrıldı.

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