Belçika terörist Fehriye’yi yakaladı, bıraktı, arıyor!

Türk sanayisinin önemli ismi Özdemir Sabancı suikastının faillerinden terörist Fehriye Erdal, cinayetin üzerinden geçen 26 yılda hâlâ yakalanamadı. Sabancı Holding yöneticisi Özdemir Sabancı dahil 3 kişi, 9 Ocak 1996’da DHKP-C’li teröristler tarafından İstanbul Sabancı Center’da öldürüldü. Cinayetin faillerinden terörist Erdal, Türkiye’den kaçtıktan sonra yakalandığı ve bir süre ceza aldığı Belçika’da da aranıyor. Firari Fehriye Erdal, Belçika’nın “en çok aranan kişiler” listesindeki 14 kişiden biri. Ancak Belçika’da uzun yıllar süren yargı sürecinin ardından 15 yıl hapis cezasına mahkum edilen Erdal hâlâ yakalanabilmiş değil.

Ev hapsinden firar etmişti

Terörist Erdal, Sabancı suikastının ardından Türkiye’den kaçtı. Erdal, cinayetten 3 yıl sonra 1999’da Belçika’nın Knokke şehrinde evinde çıkan yangın sonucu “Neşe Yıldırım” adına düzenlenmiş sahte pasaportla yakalandı. “Çete üyesi” olmak suçundan yargılanan Erdal, bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra ev hapsine alınan Fehriye Erdal, 2006’da firar etti. Erdal’ın firarından 2 gün sonra Bruges Ceza Mahkemesi, Erdal’a gıyabında 4 yıl hapis verdi. Bruges Mahkemesi, aynı dava kapsamında DHKP-C’yi “terör örgütü” olarak nitelendirdi. Bruges Mahkemesi, suikastın üzerinden 20 yıl geçtikten sonra 25 Mayıs 2016’da Erdal’ın Türkiye’de işlediği suçlardan Belçika’da yargılanmasına karar verdi. Mahkeme, 2017’de DHKP-C üyesi Erdal’a gıyabında 15 yıl hapis cezası verdi.

Biri öldü, biri içerde, biri kayıp

Bu arada 26 yıl önce Sabancı katleden terörist Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar’dan Duyar yakalanırken cezaevindeki isyanda öldürüldü. Erdal gibi kaçan Akyol ise 2016’da Türkiye’ye yasa dışı yollardan girince yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Belçika’nın devlet eliyle firar ettirdiği terörist Erdal’ın ise nerede olduğu bilinmiyor.