Belçika Savunma Bakanı Francken Avrupa ordusuna soğuk baktı

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Avrupa’da zaman zaman yeniden gündeme gelen “tek bir Avrupa ordusu” fikrine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Francken, bu yaklaşımın siyasi söylem düzeyinde cazip görünse de sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini savundu.

Özellikle Avrupa’nın en iddialı ortak savunma girişimlerinden biri olarak görülen Yeni Nesil Hava Muharebe Uçağı Sistemi projesindeki tıkanmayı işaret eden Francken, bu gelişmenin, tek merkezli Avrupa ordusu söylemini savunanlar açısından sert bir gerçeklik testi olduğunu ortaya koydu.

Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, NATO'nun kolektif savunmanın "temel taşı" olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Almanya ve Fransa'nın 100 milyar avroluk FCAS Projesi'ni iptal etme konusunda anlaşmasına dikkati çeken Francken, "Tek bir Avrupa ordusunun hayalini kuranlar için bu, acı bir uyanış oluyor. Bunu hala tek çözüm gibi gösteren siyasetçiler insanları yanıltıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Francken, Avrupa ülkelerinin kıtanın konvansiyonel savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini kaydederek, "Avrupa savunma sanayileri arasında daha fazla entegrasyon ve işbirliği için çalışmalıyız ancak bunun gerçekleşmesi daha çok zaman ve çaba gerektirecektir. Korumacılık hala oldukça güçlü." ifadelerini kullandı.

Almanya ve Fransa, Avrupa'nın en iddialı ortak savunma girişimi olan 100 milyar avroluk FCAS Projesi'ni aylardır süren tıkanıklığın ardından iptal etme konusunda anlaşmıştı.