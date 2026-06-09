  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Koç Holding’e bağlı Koçtaş’a saldırı Süper güç ekonomik krizin eşiğinde, halk perişan! ABD'de kiralardan sonra konut fiyatları da zirveye uçtu! CHP Sözcüsü noktayı koydu! Grup toplantısında Kılıçdaroğlu konuşacak ABD'den Siyonist İsrail'i aklama çabası! Beyrut Büyükelçisi işgalciye siper oldu, vaatlerle oyalama taktiğine girişti! Savunma için 3,7 milyar avro yatırım yapacak Türkiye ziyareti akıllarını başlarına getirdi Türkiye'den Ermenistan açıklaması: Memnuniyet duyuyoruz Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 10 ünlünün daha testi pozitif! Rezil Matiz de üflenti çıktı Suriye aldığı kararı az önce duyurdu! Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor Fondaş İsmail bile Özel’in CHP’ye yaramadığını kabul etti! “İki ayrı CHP ortaya çıktı, bu yaramıyor!” Özel’in inadı CHP’li Yarkadaş’ı çileden çıkardı! “Ne koltuk hırsıymış, yeter artık!”
Dünya Belçika Savunma Bakanı Francken Avrupa ordusuna soğuk baktı
Dünya

Belçika Savunma Bakanı Francken Avrupa ordusuna soğuk baktı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Belçika Savunma Bakanı Francken Avrupa ordusuna soğuk baktı

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, “Avrupa ordusu” fikrine sert sözlerle mesafe koydu. Almanya ile Fransa arasında yürütülen dev savunma projesindeki iptal kararını örnek gösteren Francken, NATO’nun kolektif savunmanın temel taşı olmaya devam ettiğini söyledi.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Avrupa’da zaman zaman yeniden gündeme gelen “tek bir Avrupa ordusu” fikrine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Francken, bu yaklaşımın siyasi söylem düzeyinde cazip görünse de sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini savundu.

Özellikle Avrupa’nın en iddialı ortak savunma girişimlerinden biri olarak görülen Yeni Nesil Hava Muharebe Uçağı Sistemi projesindeki tıkanmayı işaret eden Francken, bu gelişmenin, tek merkezli Avrupa ordusu söylemini savunanlar açısından sert bir gerçeklik testi olduğunu ortaya koydu.

Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, NATO'nun kolektif savunmanın "temel taşı" olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Almanya ve Fransa'nın 100 milyar avroluk FCAS Projesi'ni iptal etme konusunda anlaşmasına dikkati çeken Francken, "Tek bir Avrupa ordusunun hayalini kuranlar için bu, acı bir uyanış oluyor. Bunu hala tek çözüm gibi gösteren siyasetçiler insanları yanıltıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Francken, Avrupa ülkelerinin kıtanın konvansiyonel savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini kaydederek, "Avrupa savunma sanayileri arasında daha fazla entegrasyon ve işbirliği için çalışmalıyız ancak bunun gerçekleşmesi daha çok zaman ve çaba gerektirecektir. Korumacılık hala oldukça güçlü." ifadelerini kullandı.

Almanya ve Fransa, Avrupa'nın en iddialı ortak savunma girişimi olan 100 milyar avroluk FCAS Projesi'ni aylardır süren tıkanıklığın ardından iptal etme konusunda anlaşmıştı.

Belçika’da yürek yakan kaza! Tren okul servisine çarptı! Ölü ve yaralılar var
Belçika’da yürek yakan kaza! Tren okul servisine çarptı! Ölü ve yaralılar var

Dünya

Belçika’da yürek yakan kaza! Tren okul servisine çarptı! Ölü ve yaralılar var

Belçika şokta! Tüm uçuşlar iptal edildi
Belçika şokta! Tüm uçuşlar iptal edildi

Dünya

Belçika şokta! Tüm uçuşlar iptal edildi

Avrupa'da Türk Belediye Başkanı’na kayyım atandı
Avrupa'da Türk Belediye Başkanı’na kayyım atandı

Dünya

Avrupa'da Türk Belediye Başkanı’na kayyım atandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23