Belçika San Marino maçı kaç kaç bitti? Belçika San Marino İrlanda maç sonucu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri I Grubu 7. hafta maçında Belçika sahasında San Marino'yu konuk etti. Dün saat 21.45'te başlayan mücadele kısa süre önce sona erdi. Peki, Belçika San Marino maçı kaç kaç bitti? İşte Belçika San Marino maç sonucu...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri I Grubu 7. hafta maçında Belçika sahasında San Marino'yu konuk etti. Dün saat 21.45'te başlayan mücadele kısa süre önce sona erdi. Peki, Belçika San Marino maçı kaç kaç bitti? İşte Belçika San Marino maç sonucu... Belçika San Marino maçı kaç kaç bitti? EURO 2020 Elemeleri I Grubu 7. hafta maçında Belçika ile San Marino karşı karşıya geldi. Belçika mücadeleyi 9-0'lık skorla kazandı. Belçika'ya 3 puanı getiren golleri Romelu Lukaku (2), Chadli, Brolli, Grandoni (kk) Tielemans, Benteke, Verschaeren ve Castagne kaydetti.

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