0553 313 94 23

Belçika medyası: Brugge'ün penaltısını verilmedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında Club Brugge ile golsüz berabere kalan Galatasaray'ın aldığı sonuç Belçika basınında geniş yer buldu.

19 Eylül 2019 Perşembe 15:51
Belçika medyası: Brugge'ün penaltısını verilmedi!

Belçika'nın ulusal medya kuruluşu RTBF'nin haberinde, "Brugge, Galatasaray'a karşı tatmin edici olmayan bir beraberlik aldı." yorumu yapıldı.

Ryan Babel, Brugge oyuncusunun hatasından faydalanıp bulduğu pozisyonu değerlendiremediğine dikkat çekilen haberde, "0-0, iyi oyunculardan oluşan Brugge, grupta üçüncülük için yarıştığı rakibine karşı daha iyisini hak ediyordu." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fransızca yayımlanan Le Soir gazetesi, dünkü maça ilişkin, "Brugge büyük bir hayal kırıklığı ile başladı." başlığını kullandı.

Haberde, skorun, maçta pozisyonlar bulan Club Brugge'u memnun etmediği, üç puanın elden kaçırıldığı belirtildi.

"Hakem penaltıyı vermedi"

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'nın performansının övüldüğü haberde, Brugge'un çok sayıda pozisyondan yararlanamadığı, bir penaltısının ise hakem tarafından verilmediği öne sürüldü.

Flamanca yayın yapan HLN haber sitesi, ise mavi-siyahlıların oyuncularının performanslarını değerlendirdiği haberinde Galatasaray'dan kiralanan Mbaye Diagne'ye ilişkin, "Oyuna son çeyrekte dahil oldu. Gergin geçen son dakikalarda önemli bir rol üstlenemedi." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Belçika ekibinin iyi bir oyun ortaya koyduğu ancak ileri uçta bireysel olarak öne çıkan bir oyuncunun bulunmadığı kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 15:51
  1. ŞAMPİYONLAR LİGİ Haberleri
  2. ŞAMPİYONLAR LİGİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den Twitter'da olay olan paylaşım
    1. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den..
    2. Bölüm başı 270 bin isteyen Kıvanç..
    3. Meteoroloji'den 'kimyasal' yağmuruyla..
    4. Adalet Bakanı Gül'den şehit arkadaşına..
    5. Evini soyan maskeli hırsızın kim..
    6. EYT çıkıyor müjdesi Erdoğan EYT..
    7. EYT çıkıyor mu?
    8. Şehit Eren Bülbül’ün annesinden HDP..
    9. Japonya'nın en zengin insanı Yanai:..
    10. Çanakkale'de 102 göçmen yakalandı
    11. Küçükçekmece'de korkutan yangın
    12. Eski CHP Kırşehir İl Başkanı kalp..
    13. Galatasaray 26 maç sonra gol yemedi
    14. Türkü söylerken ahşap platform..
    15. ABD, DAEŞ'i bahane ediyor! PKK'ya..
    16. USASEM Başkanı'ndan Alevilik mesajı:..
    17. Fitch'ten Türkiye ekonomisi için..
    18. Netanyahu'ya bir darbe de Trump'tan!
    19. Galatasaray'a durmak yok
    20. Andone: Hayal kırıklığına uğradım
    21. Tül perde nasıl beyazlar?
    22. Afrika'daki miniklerin Kur’an-ı Kerim..
    23. Mahalleliyi dehşete düşüren olay!
    24. Babacan'ın partisiyle ilgili çarpıcı..
    25. AB'den Türkiye'ye karşı skandal kayyum..
    26. Belçika medyası: Brugge'ün penaltısını..
    27. Üniversitelerden evlat nöbetindeki..
    28. Merkez Bankası rezervleri açıklandı
    29. Türkiye, FIBA sıralamasında 2 basamak..
    30. EYT çıkarsa ne zaman emekli olurum?
    Davutoğlu’nun sağ kolu AK Parti’den istifa etti
    Davutoğlu’nun sağ kolu AK Parti’den istifa etti
    Husiler'den 'Erdoğan' açıklaması!
    Husiler'den 'Erdoğan' açıklaması!
    Erdoğan açıkladı: Bir zam daha yapacağız!
    Erdoğan açıkladı: Bir zam daha yapacağız!
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi

    Günün Karikatürü

    19 Eylul 2019
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!