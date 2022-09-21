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Spor Belçika-Galler maçını Ali Palabıyık yönetecek
Spor

Belçika-Galler maçını Ali Palabıyık yönetecek

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta oyananacak Belçika - Galler maçında düdük çalacak.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 07:44:00 -
Belçika-Galler maçını Ali Palabıyık yönetecek

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Belçika ile Galler arasında oynanacak karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık yönetecek. 22 Eylül Perşembe günü Belçika'nın Brüksel şehrindeki Baudouin Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR görevlerini üstlenecek.

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