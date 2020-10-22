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Aktüel Belçika Dışişleri Bakanı Wilmes yoğun bakımda
Aktüel

Belçika Dışişleri Bakanı Wilmes yoğun bakımda

Yeniakit Publisher
2020-10-22 12:22:00 -
Belçika Dışişleri Bakanı Wilmes yoğun bakımda

BRÜKSEL (AA) - Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.

Wilmes'in sözcüsü, Dışişleri Bakanı'nın sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle dün geceden beri yoğun bakımda tutulduğunu söyledi.

Wilmes'in geçen hafta yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Wilmes, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendini karantinaya aldığını duyurmuştu.

İş ortamında gerekli tüm önlemlerin alındığını belirten Wilmes, virüsün muhtemelen ailesinden bulaştığını ifade etmişti.

Belçika'da ekim başında göreve başlayan yeni hükümetin başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı olan Wilmes, önceki hükümetin başbakanı olarak görev yapmıştı.

Wilmes, 1 yıldan uzun süre hükümet kurulamaması nedeniyle geçici olarak başbakanlık yapmış, Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden olan Belçika'nın salgınla mücadele sürecini yönetmişti.

Belçika, nüfusa oranla ölüm sayıları bakımından küresel salgından en kötü etkilenen ülkelerden biri. 11,4 milyon nüfuslu ülkede 253 binden fazla Kovid-19 vakası kaydedildi ve 10 bin 539 kişi hayatını kaybetti.

Son haftalarda vaka sayılarında büyük artış sürüyor. Günlük ortalama yeni vaka sayıları 9 bin 692'ye ulaştı. Vakalardaki artış nedeniyle hükümet gece sokağa çıkma yasağı, restoran, bar ve kafelerin kapatılması gibi önlemler aldı.



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