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‘Belçika Devlet Güvenlik Servis’i sorguda

Belçika Devlet Güvenlik Servisi (SV), İspanyol Gizli Sevisi’nin (CNİ) Belçika’daki faaliyetlerini yeterince takip etmemesi ülkedeki istihbarat servislerini kontrol eden ‘Komite I’ tarafından değerlendirildi.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:41
‘Belçika Devlet Güvenlik Servis’i sorguda

Belçika Devlet Güvenlik Servisi (SV), İspanyol Gizli Sevisi’nin (CNİ) Belçika’daki faaliyetlerini yeterince takip etmemesi ülkedeki istihbarat servislerini kontrol eden ‘Komite I’ tarafından değerlendirildi.

 

Katalan lideri Carles Puigdemont’u Belçika’da yakından takip eden İspanyol Gizli Servisi’nin (CNİ), Belçika Devlet Güvenlik Servisi (SV) tarafından yeterince izlenmemesi ülkede güvenlik zafiyeti olup olmadığı sorularını gündeme getirdi. Yaşanan olay sonrası SV’nin çalışmaları ülkedeki istihbarat servislerini kontrol eden ‘Komite I’ tarafından parlamentoda kapılı kapılar arkasında ele alındı. Daha sonra açıklama yapan Komite I Başkanı Serge Lipszyc, "SV servisi, başka ülke ajanların Belçika’ya ait bilgileri elde etmek için ajanlık yapmadığı sürece takip etme gereği duymadıklarını belirtti" dedi.

 

Yapılan açıklamada SV çalışanlarının ayrıca CNİ’nin faaliyetleri hakkında bağlı oldukları Adalet Bakanı Koen Geens tarafından bilgilendirildiklerini de ekledi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:41
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