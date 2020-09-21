Belçika basınından Süper Lig devi için Benteke iddiası
Belçika basını Christian Benteke'nin forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ın gündeminde olduğunu iddia etti.
Mali sıkıntılar yaşayan Beşiktaş transferde düşük bütçeli oyunculara rotasını çevirdi.
Sağ bek ve forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş için Mario Balotelli ve Vincent Aboubakar gündeme getirilmişti.
Ligde Cyle Larin ile gol arayan Beşiktaş için Belçika basını bomba iddia ortaya attı.
Belçika basını, daha önce Beşiktaş'ın teklifini reddeden 1.90 boyundaki Belçikalı yıldız Christian Benteke'nin siyah beyazlı takıma şuan sıcak baktığını iddia etti.
Crystal Palace'tan ayrılmayı isteyen Christian Benteke'nin yeni durağının İstanbul olabileceği söylentileri yayıldı.
29 yaşındaki forvet oyuncusunun artık düzenli forma giymek istediği belirtildi. Beşiktaş'ın 1.90 boyundaki krampon için uygun tercih olduğu vurgusu yapıldı.