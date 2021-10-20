Belçika 3 aydır selin izini silemezken yeni felaket uyarıları geldi

Gönüllüler ve sivil toplum kuruluşları, halka gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri dağıtmaya devam ederken pek çok haneye halen doğal gaz verilemiyor. Kışın yaklaşması ve yağışların artmasıyla sel bölgelerinde yeni bir felaket korkusu da baş gösteriyor. Uzmanlar, doğal afetlerin daha sık ve farklı türlerde yaşanacağı uyarısında bulunuyor.



Brüksel merkezli Avrupa Politikaları Çalışmaları Merkezi iklim uzmanlarından Christian Egenhofer, "Bu felaketlere daha sık rastlayacağız. Hem daha aşırı hem daha değişken olacaklar” derken Uluslararası Kutup Kuruluşu Uzmanı Henri Robert ise gelecek kuşakları kurtarmak için şimdiden harekete geçilmesi çağrısı yaptı. Roberts, “İklimi değiştiren etkiler hızlandı. Şu anki eylemlerimizin etkisinin 50 yıl sonra görülebilecek olması, bizi ‘nasıl olsa ölmüş olacağız’ düşüncesine itmemeli. Torunlarınızın sizin şu anki eylemleriniz nedeniyle ölmesini istemezsiniz değil mi” dedi.