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Ekonomi Belasını şimdi buldu: Ünlü bira fabrikası iflas etti... Güzel haber geldi!
Ekonomi

Belasını şimdi buldu: Ünlü bira fabrikası iflas etti... Güzel haber geldi!

Yeniakit Publisher
2024-09-15 23:56:00 - 2024-09-16 01:58:19
Belasını şimdi buldu: Ünlü bira fabrikası iflas etti... Güzel haber geldi!

Son yıllarda birçok içki markası peş peşe iflas etmeye başladı. Bu kez milyonlarca insanın ocağına incir ağacı dikmesiyle meşhur bir bira markası daha battı. O marka resmen iflas etti.

Bavyera'daki 334 yıllık bira fabrikası iflas etti

1690 yılında Bavyera'da bir Schwäbisch kasabasında bulunan han, ilk kez kendi birasını üretmeye başladı. Zamanla başarılı bir özel bira fabrikasına dönüşen bu işletme, yıllık 150 bin litreye kadar üretim yaptı. .

Bira fabrikasının ortaklarından biri, son yıllarda bira tüketiminin azaldığını, ancak hammadde ve enerji fiyatlarının sürekli yükseldiğini belirtti. Bu ekonomik zorluklar nedeniyle fabrikalarının on yıldır zarar ettiğini ifade etti. 2018 yılından bu yana bira üretiminde ciddi bir düşüş yaşanarak, üretim miktarı üçte bir oranında azaldı ve yıllık 100 bin litre seviyesine geriledi.

Üretim maliyetleri baskı oluşturuyor

Schlössle Bira Fabrikası, kapanmadan önce on farklı bira çeşidi üretiyordu. Bu çeşitlerden beşi craft bira kategorisindeydi. Fabrikanın en bilinen biralarından biri olan Märzen, 12'li kasa olarak 13,50 Euro'ya satılıyordu. Ancak işletme yetkilileri, bu fiyatın sürdürülebilir olmadığını ve neredeyse iki katına çıkarılması gerektiğini belirtiyor. Artan maliyetler karşısında üretimi devam ettirebilmek için fiyatları artırmak kaçınılmaz görünüyor, ancak piyasada bu fiyatları kabul ettirmenin zorluğu da vurgulanıyor.

Bürokrasi de zorlayıcı bir etken

Küçük ölçekli bira fabrikaları, çiftçilere benzer şekilde büyüme veya piyasadan çekilme baskısı altında. Bununla birlikte, artan bürokratik engellerin işletmelerin kararlarını zorlaştırdığı da dile getiriliyor. Özellikle küçük işletmelerin bu zorluklarla mücadele etmekte zorlandığı ve pek çok girişimcinin bu koşullarda işine devam edip etmeme konusunda tereddüt yaşadığı belirtiliyor. (arti49)

 

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Cenab-ı Allah'ın HARAM kıldığı, her türlü uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddeleri yapan, dağıtan ve tüketiciye ulaştıran ile tüm kullanıcıları Allah ıslah etsin, ıslahları mümkün değil ise, hepsini kahru perişan etsin

Doğrucu davut

Gazzeyi orada olanları,şehit olan çocukları unuttunuz galiba,Birtane bile haber yok maalesef,şu bira haberi kadar bile değerleri kalmamış
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