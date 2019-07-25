Belarus'tan Türkiye'deki saldırıyla ilgili açıklama!

Belarus’un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, Ankara’da silahla vurularak yaralanan büyükelçilik müsteşarının durumunun stabil olduğunu kayderken, “Doktorlar hayatını kurtarmak için yapılabilecek her şeyi yaptılar, atlatacağını umuyoruz. Bu olayın Türkiye ve Belarus arasındaki yapıcı ve dostane ilişkiyi gölgelemeyeceğinden kesinlikle eminim” dedi.

Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, dün akşam Ankara’da meydana gelen olayla ilgili Sputnik’e konuştu. Büyükelçilik İdari İşler Müsteşarı Aleksandr Poganşev, tartıştığı komşusu tarafından silahlı saldırıya uğramış, emekli albay olduğu belirlenen saldırgan daha sonra intihar etmişti. Poganşev, dün akşam getirildiği hastanede ameliyata alınırken, başarılı geçtiği kaydedilen ameliyatın ardından tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği bilgisi verildi.

"Dostanne ilişkiyi gölgelemeyecek"

Belarus’un Ankara Büyükelçisi Savinykh ise olayla ilgili Sputnik’e yaptığı açıklamada şunları dedi:

“Diplomatımız şu an stabil durumda. Ankara Güven Hastanesi’ndeki doktorlar hayatını kurtarmak için yapılabilecek her şeyi yaptılar, atlatacağını umuyoruz, bu en önemli şey. Bu trajik olayda; en üst düzey dahil olmak üzere Türk yetkililerinin hızlı ve samimi tavırlarından ve reaksiyonlarından etkilendik. Bu olayın Türkiye ve Belarus arasındaki yapıcı ve dostane ilişkiyi gölgelemeyeceğinden kesinlikle eminim.”

Diplomat Poganşev’in dün kaldırıldığı hastaneye gece boyunca üst düzey ziyaretler sürdü. Ankara Valisi Vasip Şahin, olayla ilgili soruşturmanın cumhuriyet savcıları nezaretinde devam edeceğini kaydederken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, “İçişleri Bakanımızın ve arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre adi bir suç yani kavga sonucunda meydana gelmiş bir olay. Herhangi bir siyasi veya başka motifli bir gelişme değildir” demişti.