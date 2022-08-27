Belarus'tan 'nükleer' hamle! Sevkiyat sır gibi saklanıyor

Bir yandan Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun açıklamaları korkuttu.

Tedirgin eden açıklamada Lukashenko, ülkesine ait savaş uçaklarında değişiklikler yapıldığını belirtti. SU-24 tipi savaş uçaklarının artık nükleer silah taşıyabileceğini ifade etti. Lukashenko "Eğer bir sorun yaratırlarsa... anında yanıt verilir" demesi yeni savaş çanları olarak yorumlandı.

Belarus ve Rusya arasında yeni anlaşma

Belta haber ajansının haberine göre Lukashenko, Belarus savaş uçaklarının modernizasyonu konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile anlaşma yaptığını söyledi.

Sevkiyat sır gibi saklanıyor

Rusya'nın sıkı bir müttefiği olan Belarus'un nükleer silahları bulunmuyor. Lukashenko Moskova'dan nükleer silahların Belarus'a sevkiyatının nasıl gerçekleşeceği konusunda bilgi vermedi.

Belta'nın haberinde Lukashenko'nun Belarus ile sınır komşusu ve bir NATO üyesi olan Polonya'nın yaratabileceği tehditler hakkında konuştuğu ve Varşova'daki politikacıların aksine Polonya ordusunun Minsk'in herhangi bir gerilime nasıl yanıt verebileceğini anladığını ifade ettiği belirtildi.

"Hiçbir helikopter ya da uçak kendilerini kurtaramayacak"

Lukashenko "Onlar (Batı) anlamalılar ki eğer tansiyonu yükseltme yolunu seçerlerse hiçbir helikopter ya da uçak kendilerini kurtaramayacak" dedi.

Belarus ordusuna ait uçakların nükleer silah taşımayacak şekilde geliştirilmesi ile ilgili Lukashenko, "Her şey hazır" ifadesini kullandı.

"Anında cevap verilir"

Lukashenko, "Belarus ile bir gerilim yaratmak nükleer silahlara sahip (Rusya-Belarus) Birlik Devleti'ne karşı gerilim yaratmak olacağından akıllıca bir fikir değil. Eğer bir sorun yaratırlarsa... anında yanıt verilir" diye belirtti.