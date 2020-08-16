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Aktüel

Belarus'ta protestoculara şiddet uygulayan polisler hakkında inceleme yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-08-16 14:59:30 -
Belarus'ta protestoculara şiddet uygulayan polisler hakkında inceleme yapılacak

MİNSK (AA) - Belarus İçişleri Bakanı Yuriy Karayev, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan protestolarda göstericilere şiddet uygulayan polisler hakkında inceleme yapılacağını söyledi.

Karayev, yaptığı açıklamada, ülkede durumun istikrara kavuşmasından sonra protesto gösterilerinde şiddet uygulayan ve yetkisini kötüye kullanan polislere yönelik müfettişlerin çalışma başlatacağını belirtti.

Polisin şiddet kullanmasını asla tasvip etmediğini belirten Karayev, “Tüm vakaları araştıracağız. Şimdi değil, her şey sakinleştiğinde." dedi.

Protestocuların yurt dışından finanse edildiği ve kullanıldıkları değerlendirmesinde bulunan Karayev, erkeklere 30 Belarus rublesi (yaklaşık 86 lira), kadınlara ise 60 Belarus rublesi (yaklaşık 172 lira) ödendiğini savundu.

Geçen hafta Belarus’ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini Lukaşenko’nun kazandığının ilan edilmesinden sonra protesto gösterileri başlamıştı. Gösteriler, 7 gün sürmüştü.

Belarus Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Aleksandr Lukaşenko’nun yüzde 80,1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10,12'de kaldığı duyurulmuştu.

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