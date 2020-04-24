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Spor

Belarus’ta kadınlar ligi 30 Nisan’da başlıyor

Korona virüs nedeniyle tüm dünyada ligler dururken, Belarus’ta ise oynanmaya devam etmişti.

2020-04-24 14:45:44 -
Belarus’ta kadınlar ligi 30 Nisan’da başlıyor

Korona virüs nedeniyle tüm dünyada ligler dururken, Belarus’ta ise oynanmaya devam etmişti. Liglerin durdurulması tavsiyesine karşın maçları oynatan Belarus, 30 Nisan’da kadınlar liginin de başlayacağını açıkladı.


Belarus’ta futbola ara verilmedi. Korona virüs nedeniyle tüm dünyada futbol organizasyonları dururken, Belarus’ta ise maçlar oynanmaya devam etmişti. UEFA’nın erteleme tavsiyesine karşın liglerin devamında karar kılan Belarus’ta kadınlar ligi de 30 Nisan’da başlayacak. 16 Nisan’da başlaması beklenen kadınlar ligi, bazı oyuncuların, korona virüs testi pozitif çıkan kişilerle temasta olması nedeniyle 2 hafta ertelendi ve 30 Nisan’da Minsk-Dnepr Mogilev maçıyla başlayacak.

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