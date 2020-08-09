Belarus’ta 5 dönem cumhurbaşkanlığı yapan isim yeniden kazandı

Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun görev süresinin dolması nedeniyle yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülke genelinde oy kullanma işlemi yerel saat ile 20.00’de bitti. Ülkenin başkenti Minsk olmak üzere ülke genelinde güvenlik güçleri yoğun güvenlik önlemi aldılar.

Resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı oylamasında Lukaşenko yüzde 79,7 ile seçimi kazandı. Diğer aday Svetlana Tikhanovskaya yüzde 6,8’de, eski milletvekili Anna Kanopatskaya yüzde 2,3’te, Govori Pravdu (Doğruyu Söyle) Hareketi Eş Başkanı Andrey Dmitriyev yüzde yüzde 1,1’de, Belarus Sosyal Demokrat Gramada Partisi Başkanı Sergey Çereçen ise yüzde 0,9’da oy alabildi. Yüzde 10'a yakın bir kitle ise oy alamadı.