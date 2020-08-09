  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Belarus’ta 5 dönem cumhurbaşkanlığı yapan isim yeniden kazandı

Belarus'ta gergin başlayan seçimin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Buna göre 5 dönem Cumhurbaşkanlığı yapan Aleksandr Lukaşenko yeniden seçildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 22:21:00 -
Belarus’ta 5 dönem cumhurbaşkanlığı yapan isim yeniden kazandı

Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun görev süresinin dolması nedeniyle yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülke genelinde oy kullanma işlemi yerel saat ile 20.00’de bitti. Ülkenin başkenti Minsk olmak üzere ülke genelinde güvenlik güçleri yoğun güvenlik önlemi aldılar.

Resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı oylamasında Lukaşenko yüzde 79,7 ile seçimi kazandı. Diğer aday Svetlana Tikhanovskaya yüzde 6,8’de, eski milletvekili Anna Kanopatskaya yüzde 2,3’te, Govori Pravdu (Doğruyu Söyle) Hareketi Eş Başkanı Andrey Dmitriyev yüzde yüzde 1,1’de, Belarus Sosyal Demokrat Gramada Partisi Başkanı Sergey Çereçen ise yüzde 0,9’da oy alabildi. Yüzde 10'a yakın bir kitle ise oy alamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kardeş ülkeye hain plan! 'Katar'ı işgal etme teklifi yapıldı'
Dünya

Kardeş ülkeye hain plan! 'Katar'ı işgal etme teklifi yapıldı'

ABD’de yayın yapan Foreign Policy gazetesi, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki gerilime ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Gazete, Suud..
Altın için önemli uyarı
Ekonomi

Altın için önemli uyarı

Altın fiyatlarındaki yükseliş, küçük yatırımcıyı gram altın ve çeyrek altına yönlendirirken, kuyumcular odasından vatandaşlara uyarılar geld..
Macron'un korumalarından Lübnan Cumhurbaşkanı'na saygısızlık!
Dünya

Macron'un korumalarından Lübnan Cumhurbaşkanı'na saygısızlık!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut'taki büyük patlamanın ardından Lübnan'a giderek mevkidaşı Mişel Avn'la görüştü. İki lider, bası..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı