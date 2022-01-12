Belarus'a kaçan Polonyalı askerden şok itiraf: Sınırda 240 göçmen öldürdük

Polonya'da göçmenlere yönelik saldırılardan sorumlu askerlerden biri olan ve Belarus'a kaçan Emil Şesko, Polonya'ya girmeye çalışan 240 göçmenin öldürüldüğünü itiraf etti.

Belarus Soruşturma Komites göre Şesko, ceza davası soruşturması sırasında 8 Haziran'dan bu yana kendisi ve meslektaşlarının Polonya sınır bölgesinde Semyanovka köyü yakınlarında organize cinayetlere katıldığını itiraf etti.

Belarus Soruşturma Komitesi, Orta Doğu ülkelerinden Batı Avrupa'ya komşu Belarus'a komşu Polonya sınırından girmeyi planlayan göçmenlerin kaybolmasıyla ilgili gerçekler hakkında bilgi toplamak için yola çıktı.

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko geçen Kasım ayının sonunda sınırdaki göçmen krizi bağlamında "(Polonyalı) p*ler insanları öldürme noktasına geldi" demişti.

Lukaşenko, daha sonra Avrupa Birliği'ne girmek için Polonya sınırını geçmeye çalışan çok sayıda göçmenin cesetlerinin bulunduğunu doğruladı.