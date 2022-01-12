  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Belarus'a kaçan Polonyalı askerden şok itiraf: Sınırda 240 göçmen öldürdük
Dünya

Belarus'a kaçan Polonyalı askerden şok itiraf: Sınırda 240 göçmen öldürdük

Daha önce komşu Belarus'a kaçan Polonyalı asker Emil Shesko, ordunun Polonya'ya girmeye çalışan göçmenleri vurma emri aldığını ve 240 göçmenin öldürüldüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 14:00:57 - 2022-01-12 14:00:57
Belarus'a kaçan Polonyalı askerden şok itiraf: Sınırda 240 göçmen öldürdük

Polonya'da göçmenlere yönelik saldırılardan sorumlu askerlerden biri olan ve Belarus'a kaçan Emil Şesko, Polonya'ya girmeye çalışan 240 göçmenin öldürüldüğünü itiraf etti.

Belarus Soruşturma Komites göre Şesko, ceza davası soruşturması sırasında 8 Haziran'dan bu yana kendisi ve meslektaşlarının Polonya sınır bölgesinde Semyanovka köyü yakınlarında organize cinayetlere katıldığını itiraf etti.

Belarus Soruşturma Komitesi, Orta Doğu ülkelerinden Batı Avrupa'ya komşu Belarus'a komşu Polonya sınırından girmeyi planlayan göçmenlerin kaybolmasıyla ilgili gerçekler hakkında bilgi toplamak için yola çıktı.

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko geçen Kasım ayının sonunda sınırdaki göçmen krizi bağlamında "(Polonyalı) p*ler insanları öldürme noktasına geldi" demişti.

Lukaşenko, daha sonra Avrupa Birliği'ne girmek için Polonya sınırını geçmeye çalışan çok sayıda göçmenin cesetlerinin bulunduğunu doğruladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay