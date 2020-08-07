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Aktüel

Belarus: Wagner'in arkasında Rus yönetiminden üst düzey kimseler var

Yeniakit Publisher
2020-08-07 16:05:24 -
Belarus: Wagner'in arkasında Rus yönetiminden üst düzey kimseler var

MOSKOVA (AA) - Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde yakaladığı paralı savaşçıların bağlı olduğu Rus güvenlik şirketi Wagner’in arkasında Rus yönetiminden bakan yardımcısı seviyesinde kimseler olduğunu söyledi.

Lukaşenko, Ukraynalı gazeteci Dmitriy Gordon’a verdiği röportajda, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde ülkesinde yakaladıkları 33 paralı savaşçının bağlı olduğu Wagner hakkında bazı detaylar verdi.

Savaşçıların kimlerle bağlantılı olduklarını öğrendiklerini kaydeden Lukaşenko, "Onları tamamen kontrol ettik. Kimlerle telefonda görüştüler, Rusya’dan nereden talimat aldılar, bu talimatı kim verdi, hepsini biliyoruz." dedi.

Uluslararası ilişkiler bağlamında Belarus halkının sakin şekilde yaşamasına izin verilmeyeceğini anladıklarını anlatan Lukaşenko, Rusya’nın Belarus’u kaybetmekten korktuğunu ama buna rağmen yanlış yaptığını ifade etti. Lukaşenko, "Hata üzerine hata yapıyorlar. Neden bizi boğuyorlar? Biz, sizin insanlarınız, aynı halkız." şeklinde konuştu.

Belarus’ta istikrarsızlık oluşturma çabalarından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bilgisi olabileceğini de aktaran Lukaşenko, güvenlik güçlerinin her duruma hazırlıklı olduğunu dile getirdi.

- Prigojin’in arkasında daha üst düzey kimseler var

"Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Yevgeniy Prigojin’in Rus güvenlik şirketi Wagner’i yönettiğini söyleyen Lukaşenko, Prigojin’i şahsen tanıdığını, önceden onun kendisine hediyeler verdiğini belirtti.

Lukaşenko, "Tabii ki Prigojin'in Wagner'le bağlantılı olmasına üzülüyorum. Diğer yandan, o başkalarının elinde oyuncak. Kararları o almıyor ama bu organizasyonları o yapıyor. Bu onun işi. Prigojin onların (savaşçıların) paralarını ödüyor." diye konuştu.

Wagner’in arkasında kimin olduğunu bildiğini belirten Lukaşenko, bu kimselerin Rus yönetiminde olduğunu iddia etti. Lukaşenko, "Bu kimseler Prigojin’den biraz daha üst düzeyde, bakan yardımcılarıdır." dedi.

- Putin ile Lukaşenko telefonda paralı savaşçıları görüştü

Bu arada, Putin, Lukaşenko ile telefonda Belarus'ta yakalanan Rus güvenlik şirketi Wagner’e bağlı Rus vatandaşı 33 paralı savaşçının durumunu görüştü.

Açıklamada, "Görüşmede, ortaya çıkan durumun iki ülke arasındaki iş birliğinin niteliği olan karşılıklı anlayış ruhu içinde çözüleceğine dair güven ifade edildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Rusya ile Belarus arasındaki kardeş ilişkilerin geliştirilmesi konularının ele alındığı aktarılan açıklamada, Rusya tarafının Belarus’ta iç politikada istikrarlı durumunu sürdürmesinden ve yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçiminin sakin bir ortamda yapılmasından yana olduğu bildirildi.

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