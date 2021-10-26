Belarus duyurdu: Tankları sınır hattına yığdılar

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı ülkelerinin Belarus’a karşı savaş başlatma niyetinde olduğunu ve sınırlarına gizlice Alman tanklarını bıraktığını belirtti.

Belarus’un batısındaki Lida şehrinde sağlık uzmanlarıyla görüşen Lukaşenko, “Sınırlarımızda gerilimi fark etmişsinizdir. Neler olup bittiğini ve bizden ne istediklerini bilmeniz gerekiyor, zira siz diğer ülke vatandaşlarına göre daha batıdasınız. Dün sınırlarımıza gizlice Leopard tanklarını bıraktılar” ifadesini kullandı.

Bu bağlamda yardımcısı ve Hrodna Bölgesi’ndeki müfettişi Yuriy Karayev’e seslenen Lukaşenko, “Dikkatli ol Yura, ne de olsa bir generalsin, sınırın öte yanında neler yaptıklarını dikkatli izle. Zamanında haber ver. Onlar çok alçaklar” dedi.