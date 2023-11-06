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Dünya Belarus Dışişleri Bakanı Aleinik Türkiye’ye geliyor
Dünya

Belarus Dışişleri Bakanı Aleinik Türkiye’ye geliyor

Yeniakit Publisher
2023-11-06 20:01:00 -
Belarus Dışişleri Bakanı Aleinik Türkiye’ye geliyor

Belarus Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik, 7-8 Kasım’da Türkiye’yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik 7-8 Kasım’da Türkiye’yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın mevkidaşıyla bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele alması öngörülüyor. Ayrıca konuk bakanın ziyaret sırasında Türkiye-Belarus Karma Ekonomik Komisyonu’nun 11. Dönem Toplantısı'na da katılması bekleniyor.

 

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