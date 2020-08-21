  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Belarus: "AB yaptırımlarının üstesinden geleceğiz"
Aktüel

Belarus: "AB yaptırımlarının üstesinden geleceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-08-21 17:37:54 -
Belarus: "AB yaptırımlarının üstesinden geleceğiz"

MİNSK (AA) - Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Avrupa Birliği’nin (AB) Belarus’a yönelik yaptırımlarının ilk olmadığını belirterek, “Öncekiler gibi bunların da üstesinden geleceğiz.” dedi.

Makey, Bakanlığın internet sitesinden yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yapılan protestolar nedeniyle AB’nin Belarus hakkında aldığı yaptırım kararlarını değerlendirdi.

Minsk yönetimine karşı yaptırımların bütün tarafları kayba uğratacağını belirten Makey, “Bunlar tarihimizdeki ilk yaptırımlar değil ve tarihimizde son da olmayacak. Öncekiler gibi bunların da üstesinden geleceğiz. Bu eylemlerin sonucu belli. Kesinlikle hep birlikte zaman kaybedeceğiz. ” ifadelerini kullandı.

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun kazanmasından sonra muhalefet, "seçimlere hile karıştığını" iddia ederek, protesto gösterilerine başlamıştı.

19 Ağustos’ta AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, Belarus'taki seçimlerden sonra "göstericilere karşı şiddet uygulanması ve seçim sonuçlarının değiştirilmesinden sorumlu tutulan kişilere" yaptırım kararı almıştı.

AB tarafından da Belarus halkını desteklemek için 53 milyon avro ayrılacağı belirtilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan talimatı verdi! 'Osmanlı' modeli geliyor: Esham!
Ekonomi

Erdoğan talimatı verdi! 'Osmanlı' modeli geliyor: Esham!

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında koronavirüs pandemisinin ekonomiye olan etkisi azaltmak amacıyla Osmanlı Devleti’..
Tek icraatleri olan heykeli bile yapmayı beceremediler...
Gündem

Tek icraatleri olan heykeli bile yapmayı beceremediler... "Kim yaptıysa gözleri görmüyor"

Hizmet anlayışları heykelden ibaret olan CHP bunu bile beceremedi. CHP'nin İzmir Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, ilçedeki muhtarlara gerçek..
Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı
Dünya

Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı

Yunan Uluslararası Hukuk Profesörü Aleksis İraklidis, son dönemde gerilim yaşanan Ege ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye'nin haklı olduğunu..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı