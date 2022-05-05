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Medya Belalı Tanık filmi konusu nedir? Belalı Tanık oyuncuları kimler?
Medya

Belalı Tanık filmi konusu nedir? Belalı Tanık oyuncuları kimler?

Belalı Tanık filmi oyuncuları | Televizyon ekranlarında yayımlanacak olan Belalı Tanık filminin konusu, oyuncuları merak edilmeye başlandı. Peki, Belalı Tanık filmi ne zaman çekildi? Belalı Tanık filmi konusu:

Yeniakit Publisher
2022-05-05 19:28:00 -
Belalı Tanık filmi konusu nedir? Belalı Tanık oyuncuları kimler?

Sinemaseverler televizyon ekranlarında verilen filmlerin konularını, oyuncu kadrolarını sık sık araştırıyor. Son olarak ise Belalı Tanık isimli filmin konusu mercek altına yatırıldı. Peki, Belalı Tanık filmi ne zaman çekildi?

Belalı Tanık filmi konusu nedir? Belalı Tanık oyuncuları kimler?

Belalı Tanık, Patrick Hughes tarafından yönetilen ve Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman ve Salma Hayek'in oynadığı 2017 Amerikan aksiyon komedi filmidir.

Dünyanın en başarılı güvenlik görevlisi olan Michael Bryce'nin yeni bir müşterisi vardır: Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanacak bir tetikçi.

İkili, kişiliklerindeki ve hayata bakış açılarındaki farklılıkları bir kenara koyup, zamanında ve sağ salim mahkemede olmak için güçlerini birleştirirler. Ancak bu görev çok zorlu olacaktır, çünkü tetikçiyi susturmak isteyen çok tehlikeli bir diktatör, yol boyunca onlarca adamıyla peşlerinden ayrılmayacaktır.

Belalı Tanık filmi oyuncuları:

Ryan Reynolds - Michael Bryce

Samuel L. Jackson - Darius Kincaid

Gary Oldman - Vladislav Dukhovich

Salma Hayek - Sonia Kincaid

Élodie Yung - Amelia Roussel

Joaquim de Almeida - Jean Foucher

Barry Atsma - Moreno

Tine Joustra - Renata Casoria

Kirsty Mitchell - Rebecca Harr

Sam Hazeldine - Garrett

Richard E. Grant - Bay Seifert

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