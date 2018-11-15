Bel fıtığında yeni dönem

Tek veya her iki bacağa vuran ağrı, ayaklarda uyuşmalar, hareket kısıtlılığı, yürüme ve oturmada güçlüğün bel fıtığının en önemli belirtileri..

Birçok sebebe bağlı ortaya çıkabilen bel ağrılarının tedavisinde eskiden daha sık başvurulan ameliyatlar, artık çok gerekli olduğunda uygulanıyor, hatta gereksiz yapılan ameliyatlar bazen ağrı şikayetlerini daha da artırabiliyor.

Bel fıtığında her zaman cerrahi tedavi gerekmez. Hastaların büyük bölümünde ilaç tedavisi ve fizyoterapi yeterli olabiliyor.

Bacakta güç kaybı, idrar kaçırma, ayak düşüklüğü gibi durumların genelde mutlak ameliyat gerekir. Ancak bu belirtiler dışında ağrı şikayeti olan hastalarda; özel ilaç ve cihazlar yardımıyla, ağrıyı oluşturan sinirlerin duyarsızlaştırılması veya ağrıya sebep olan fıtığın buharlaştırılması gibi tekniklerle geriletilmesi mümkün...

TEDAVİDE RADYOFREKANS YÖNTEMİ

Bel fıtığının cerrahi dışı tedavisinde en sık uygulanan yöntem radyofrekans tedavisi. Radyofrekans uygulamaları ameliyathane şartlarında, lokal anestezi ile gerçekleştirilmekte. Bu işlemde radyofrekans enerjisini ısıya dönüştüren özel bir aygıt ve yapılacak girişimin yerine göre değişen özel iğne-elektrot setleri kullanılıyor.

Ortalama 30-45 dakika süren radyofrekans işlemi sırasında ağrı hissedilmiyor.

Hastalar işlem sonrasında 3-4 saat gözlem altında tutulduktan sonra taburcu ediliyor ve aynı gün günlük hayatlarına geri dönebiliyorlar.

Günümüzde bel fıtığı tedavisindeki en ciddi gelişme, tam kapalı bel fıtığı ameliyatı. Bu ameliyatın sağlıklı hiçbir dokuya hasar verilmeden yapılabilmesi, kilolu ve ek sağlık sorunları olan hastalarda da güvenle uygulanabilmesi sebebiyle tercih edilmesi gereken cerrahi seçenek.