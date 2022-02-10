Bel fıtığına ne iyi gelir? Evde en etkili bitkisel çözümler ve egzersizler

Bel fıtığına yönelik bitkisel doğal çözümler mevcuttur.

Bel fıtığına ne iyi gelir? Evde

-En etkili bitkisel çözümlerden biri olan aksöğüt bitkisi bel fıtığı ağrılarını büzüştürür ve yatıştırır. Masaj yapabilirsiniz.

-Bel fıtığına bitkisel çözümlerden amberbaris bitkisinin gövdesi, kökü ve meyveleri de çoğu bitki uzmanı tarafından belirtileri hafifletmek için önerilir.

-Sarımsak Kürü: Sarımsak da yine aynı şekilde bel fıtığını kesen mucizevi bir bitkisel yöntemdir. Sarımsak her derde deva olan bir gıdadır. İnsan sağlığına oldukça iyi gelen sarımsak bel fıtığını da kesmektedir. Bel fıtığı ağrılarınız varsa 2 veya 3 tane sarımsağı çiğ yiyebilirsiniz. Aç karnına yediğiniz sarımsağın aynı şekilde yağı ile birlikte bel bölgenize masaj yapabilirsiniz. Böylece bel ağrılarınız hemen geçecektir.

-Rezene Tohumu: Rezene tohumu ile birlikte bel ağrısı tedavisi uygulayabilirsiniz. Rezene tohumu bir bardak suyun içine 5-10 gram ilave edilerek kaynatılır. Daha sonra günde 2 defa içilerek bel ağrılarınızdan kurtulmuş olursunuz.

-Haşhaş Tohumu: Bel ağrısını geçiren bir diğer yöntem ise haşhaş tohumudur. Haşhaş tohumu bel ağrısı tedavisini geçirmek için kullanılan en eski metotlardan biri olarak biliniyor. Haşhaş tohumu insan sağlığına oldukça faydalıdır. Dilerseniz haşhaş tohumunu süt veya suyun içinde tüketebiliyorsunuz. Bir bardak sütün içine 100 gram haşhaş tohumu ilave ederek tüketebilirsiniz. Haşhaş tohumu bel ağrılarınızdan kurtulmanızı sağlayacak olan ve en etkili bitkisel çözüm yollarından biridir.

-Papatya Çayı: Papatya çayı içerek de bel ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Papatya çayı kasları gevşetir ve bel ağrılarına karşı etkilidir. Özellikle fıtığı rahatlatan papatya çayının mucizevi faydaları bulunur. Bir bardak kaynar suyun içerisine 5-6 yaprak papatya ilave ederek tüketebilirsiniz. Papatya çayı sahip olduğu besin değerleri ile oldukça iyi bir bitki çayıdır. Bel ağrısını geçirir ve gün içerisinde fıtık ağrılarını hissetmenize engel olur. Papatya çayını istediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Papatya çayını bir hafta boyunca tüketmeniz durumunda bel ağrılarınızın hafiflediğini sizler de göreceksiniz.

Bel fıtığına iyi gelen egzersizler

Ayrıca bel fıtığına yönelik yapacağınız egzersizler ile birlikte yine ağrılarınızı geçirmek mümkün. Bu egzersizleri evlerinizde kolayca yapabilirsiniz.

Yüz Üstü Egzersizi: Bel fıtığına karşı bir diğer egzersiz ise yüz üstü yere uzanarak yapılan egzersizdir. Yüz üstü yere uzanın daha sonra ise dirseklerinizle yere tutunun. Ardından bir bacağınızı havaya kaldırın ve aşağı indirin. Bir bacağınızı 10 dakika boyunca yukarı aşağı yaptıktan sonra diğer ayağınıza da aynı hareketleri uygulayın. Bu egzersiz belinize oldukça iyi gelecektir ve ağrılarınızı sökecektir.

Omuz ve Boyun Egzersizi: Son hareket ise yine yere sırt üstü uzanın. Ardından omuzlarınızı ve boynunuzu kaldırıp indirin. Bu şekilde de bel ağrılarınıza karşı etkili bir egzersiz yapmış olursunuz. Eğer sizler de bu hareketleri yaparsanız kısa sürede fıtık ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz.

Bel fıtığına iyi gelen besinler nelerdir?

Beslenmeye de dikkat etmek vücudun iyileşme sürecini destekler. Şekerler, doymuş yağlar ve işlenmiş karbonhidratlar enflamasyonu kuvvetlendirir. İdeal olarak sebze ve çeşitli renklerdeki meyveler açısından zengin, yağlı balıklar, tam tahıllı gıdalar ve yemişler içeren bir diyet enflamasyona karşı savaşır ve vücudun kendini tamir etmesini destekler.