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Ekonomi

Beko'dan tüketicilere akıllı çözümler

İster soğutucu ister dondurucu olarak kullanılabilen Beko derin dondurucularda üzerinde bulunan ayar butonu ile istenen özellik tek bir tuşla seçilip, bölmenin sıcaklığı eksi 24°C ile 10°C arasında bir değere ayarlanabiliyor

Yeniakit Publisher
2020-07-24 14:34:27 -
Beko'dan tüketicilere akıllı çözümler

İSTANBUL (AA) - Beko ister soğutucu ister dondurucu olarak kullanılabilen joker özelliğine sahip derin dondurucu seçenekleri ile tüketicilerin ihtiyacına uygun akıllı çözümler sunuyor.

Beko'dan yapılan açıklamaya göre, joker özelliğine sahip derin dondurucular meyve, sebze, et ve balık gibi çeşitli ürünlerin dört mevsim taze saklanmasına olanak sağlıyor.

İster soğutucu ister dondurucu olarak kullanılabilen Beko derin dondurucularda üzerinde bulunan ayar butonu ile istenen özellik tek bir tuşla seçilip, bölmenin sıcaklığı eksi 24°C ile 10°C arasında bir değere ayarlanabiliyor.

Mevsiminde alınıp saklanan ürünlerin azalması/tükenmesi durumunda soğutucu özelliğini devreye alarak ürün buzdolabı olarak da kullanılabildiği için fonksiyonelliği ile ön plana çıkıyor.

Beko derin dondurucular 1050 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicileri bekliyor.

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