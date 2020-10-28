Beko'dan ankastre ocaklar ile mutfaklarda yeni dönem

İSTANBUL (AA) - Beko, üçü bir arada ankastre ocaklarıyla birçok yenilik sunuyor.



Şirket açıklamasına göre, teknolojiyi ve tasarımı bir araya getirerek modern yaşama uygun ürünler sunan Beko, beyaz, gri ve siyah olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile ürettiği ankastre ocaklarla mutfaklarda yeni bir dönem başlatıyor. Cam ocaklarda düz ızgaraların ilk defa kullanıldığı ocaklar, yenilikçi tasarımları ile öne çıkıyor.



Beko üçü bir arada ankastre ocaklar, 3 faydayı bir arada sunuyor. FlameAdjust 9 seviyeli ısı ayarı ile yemekler hep aynı ısı seviyesinde pişiyor ve her seferinde aynı lezzete ulaşabilmeyi sağlıyor. Beko ankastre ocaklardaki PractiClean nano kaplama sayesinde zorlu lekeler, bile iz bırakmadan hızlı ve kolay bir şekilde temizlenebiliyor. Standart ankastre ocaklarla aynı ölçüdeki tezgah boşluğuna sığabilen XL ocaklar, 4 tencerenin aynı anda kullanımına imkan veriyor.



Beko üçü bir arada ankastre ocaklar, 30 Kasım 2020'ye kadar geçerli, 1.729 TL yerine lansmana özel 1.599 TL fiyatları ile Türkiye'nin dört bir yanındaki Beko bayilerinde ve www.beko.com.tr'de satışa sunuluyor.