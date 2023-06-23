Beklenmedik haber geldi! Türk inşaat dev şirketi artık New York'ta! Türk şirket ilan etti

Türkiye'de gerçekleştirdiği başarılı yatırımları ve prestijli projeleriyle tanınan Atış Şirketler Grubu, turizm ve yatırım alanlarında küresel ağını genişletiyor. Şirket 20 Haziran’da ABD'nin New York kentinde ünlü 5. Cadde’de ofisini açtı.

Türkiye’deki yatırımları ve prestijli projeleriyle tanınan lider Türk markalarından biri olan Atış Şirketler Grubu, 20 Haziran 2023 akşamı 5th Avenue'da ofis açılışını yaptı ve ertesi akşam NY Türkevi'nde de bir etkinlik düzenledi. abdpost.com olarak biz de her iki davete de katıldık.

Türkiye’deki yatırımları ve prestijli projeleriyle tanınan lider Türk markalarından biri olan Atış Şirketler Grubu, yeni ofisini New York’ta açtı. Şirketin küresel genişleme stratejisinde önemli bir dönüm noktası olan açılış töreni, kalabalık bir davetli grubunun katılımı ile 20 Haziran'da gerçekleştirildi. Ayrıca New York Times Meydanı'nda yer alan billboard’larda Atış Grup’un New York ofisinin açılışı reklamlarla Amerikalılara duyuruldu. Bursa’nın tanıtımı yapıldı.



Atış Şirketler Grubu, uluslararası varlığını genişletmeye yönelik devam eden çalışmalarının bir parçası olarak New York'taki ofisini 5. Cadde’de (5th Avenue) açtı. Kuveyt ve Umman'daki ofislerin ardından uluslararası müşterilerine zamanında ve yerinde hizmetler sağlamak hedefiyle büyüme ve genişleme atılımlarına devam eden Atış Grup, yıl sonuna kadar toplam 14 ülkede ofis açmayı planlıyor. Kuruluşundan bugüne 16 yılda 1,6 milyar dolarlık yatırım değeri ile Bursa genelinde 3 bini aşkın yaşam alanı ve 200 bin m2'ye yakın ticari alan üreten şirket, küresel yapılanmasını önemli ölçüde artırmaya hazırlanıyor.



Ahmet Atış: Ülkemize yatırım akışını artırmayı hedefliyoruz

Atış Şirketler Grubu CEO'su Ahmet Atış, New York’taki ofisin açılışıyla ilgili memnuniyetini dile getirerek, “Stratejik bir hamle olarak New York'ta ofis açılışını yapmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Türkiye'deki fırsatları uluslararası yatırımcılarla buluşturarak ülkemize yatırım akışını artırmayı hedefliyoruz. New York ofisimizin açılışının tamamlanması bu bölgedeki başarımızı pekiştirirken aynı zamanda marka etkimizi de güçlendirecektir." dedi.



New York şehrinin kalbinde yer alan Atış Grubu ofisinin açılış törenine Atış Şirketler Grubu CEO'su Ahmet Atış ve Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün de aralarında bulunduğu çok değerli konuklar katıldı. Törende konuşan Özgür, pek çok firmanın New York’ta ofis açma niyetiyle kendisiyle görüştüğünü ancak bunlardan azının hayata geçtiğini belirterek, Atış Grubu’nun girişimini kutladı. Türkiye'nin ve Amerika’nın önde gelen Amerikalı ve Türk iş insanlarıyla birlikte yapılan açılış töreni ve ardından Türk Evi'nde düzenlenen etkinlik ile New York'ta Türkiye ile ABD arasındaki ticari bağların daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ofis açılışının ardından Bursa Uluslararası Tanıtım Derneği tarafından New York Türk Evi'nde özel bir Bursa Tanıtım ve Yatırım Gecesi düzenlendi. 300’ü aşkın davetlinin katıldığı etkinlikte konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkan Vekili Dr. Melih Şükrü Ecertaş, Bursa’nın ve Türkiye’nin tanıtımında çaba harcayan Atış Grup’un faaliyetlerini takdirle takip ettiklerini söyledi. Emlak, sağlık, finans gibi farklı sektörlerden profesyonellerin katıldığı etkinlik, Bursa'yı Amerikalı yatırımcılara ve iş profesyonellerine tanıtmak için bir platform sağladı. Atış Yapı'nın gecenin ana sponsoru olduğu etkinlik, Bursa'nın yatırım potansiyelini öne çıkarmak ve Bursalı şirketler ile uluslararası yatırımcılar arasında anlamlı ortaklıklar geliştirmek için mükemmel bir fırsat oldu.

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Atış Şirketler Grubu, New York ofisinin açılışı ile küresel genişleme planlarını sürdürürken, ileriye doğru atılmış önemli bir adımı temsil ediyor. Turizm, gayrimenkul, finans ve sağlık gibi çeşitli sektörlerdeki kapsamlı uzmanlığıyla tanınan şirket, Bursa Uluslararası Tanıtım Derneği ile yapılan işbirliği, Atış Grubu'nun yatırım fırsatlarını geliştirme ve küresel ortaklarla iş bağlarını güçlendirme konusundaki kararlılığını daha da vurgulamaktadır.

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