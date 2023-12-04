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Ekonomi Beklenmedik gelişme! Türk enerji devi satıldı
Ekonomi

Beklenmedik gelişme! Türk enerji devi satıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-04 23:26:00 -
Beklenmedik gelişme! Türk enerji devi satıldı

Akcez Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının yarısını iki şirkete satma kararı aldı.

Akcez Enerji hisselerinin yüzde 25,01’i Torunlar Enerji’ye; yüzde 24,99’u ise Başkent Doğalgaz’a devredildi.

 Akcez Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının; Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ile iştiraki Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ [BASGZ] tarafından devralınması işlemi tamamlandı.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ ve Sakarya Elektrik Perakende Satış AŞ'nin ana ortağı olan Akcez Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 124.875.000 lira nominal değerli (yaklaşık %24,99'u) payını Başkent Doğalgaz Aş; 125.000.000 lira nominal değerli (yaklaşık %25,01'i) payını ise Torunlar Enerji AŞ satın aldı. Kaynak: Enerji Günlüğü

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