Beklenmedik gelişme! Türk enerji devi satıldı
Akcez Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının yarısını iki şirkete satma kararı aldı.
Akcez Enerji hisselerinin yüzde 25,01’i Torunlar Enerji’ye; yüzde 24,99’u ise Başkent Doğalgaz’a devredildi.
Akcez Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının; Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ile iştiraki Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ [BASGZ] tarafından devralınması işlemi tamamlandı.
Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ ve Sakarya Elektrik Perakende Satış AŞ'nin ana ortağı olan Akcez Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 124.875.000 lira nominal değerli (yaklaşık %24,99'u) payını Başkent Doğalgaz Aş; 125.000.000 lira nominal değerli (yaklaşık %25,01'i) payını ise Torunlar Enerji AŞ satın aldı. Kaynak: Enerji Günlüğü
Ekonomi
43 yıllık Türk firması iflas etti! Çalışanlarını tazminatsız kovup kapı önüne koydu, yüzlerce insan mağdur
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Ekonomi
Türk kozmetik devinden çok kötü haber! Konkordato ilan ettiler, iflas haberi her an gelebilir