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Dünya Beklenmedik gelişme: TSK, rejim kuşatması altındaki gözlem noktalarından çekildi
Dünya

Beklenmedik gelişme: TSK, rejim kuşatması altındaki gözlem noktalarından çekildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), İdlib bölgesinde bulunan tüm gözlem noktalarını tahliye ettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 16:21:00 -
Beklenmedik gelişme: TSK, rejim kuşatması altındaki gözlem noktalarından çekildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), İdlib bölgesinde bulunan tüm gözlem noktalarını tahliye ettiği bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, TSK unsurları, Halep kırsalında bulunan ve rejim kuşatmasında kalan son gözlem noktası olan El İys'teki 6 nolu gözlem noktasını tahliye etmeye başladı.

Böylece, TSK'nın İdlib bölgesinde rejim kuşatmasındaki tüm gözlem noktaları tahliye edilmiş oldu. Şimdiye kadar tahliye edilen noktalar şu şekilde:

- Şeyh Akil - 3 nolu gözlem noktası

- Anadan - 4 nolu gözlem noktası

- Raşidin - 5 nolu gözlem noktası

- Tel Tukan - 7 nolu gözlem noktası

- Hama'nın kuzeyi ve kuzeybatısındaki 9 ve 10 nolu gözlem noktaları

- Surman - 8 nolu gözlem noktası

- El İys - 6 nolu gözlem noktası

2017 yılında Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, TSK'nın 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi' kapsamında İdlib, Hama ve Halep kırsalındaki bölgelerde inşa ettiği ateşkes gözlem noktalarından bazıları, Rusya ve İran destekli rejim güçlerinin 2019 yılındaki saldırılarında bu güçlerin kuşatması altında kalmıştı.

Türkiye'nin bölgede gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekatı'na rağmen Rusya ve İran'ın desteklediği güçler gözlem noktalarından geriye çekilmemişti.

Halihazırda Türkiye'nin İdlib bölgesinde kuşatmada kalan bir gözlem noktası bulunmamakla beraber, Halep kırsalındaki Zerbah ve 46'ncı Alay'daki askeri noktaları kuşatma altında bulunuyor.

Bölgede kontrol durumu, mevcut ve geri çekilen gözlem noktaları şu şekilde:

Kaynak: Mepa News

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