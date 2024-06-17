Beklenmedik gelişme! Dilan Polat, serbest mi bırakılacak? Savcılık tahliyesini istedi! Sonuç bu mu yoksa?

Kara para aklama ve vergide usulsüzlük suçlamasıyla tutuklu bulunan fenomen Dilan Polat hakkında savcılığın ilk defa tahliye talebinde bulunmasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Savcılık, Polat'ın 7 aydır tutuklu bulunması ve intihar etme riski nedeniyle tahliyesini istedi.

Türkiye'nin pek çok yerinde şubesi bulunan güzellik merkezi zincirleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat, kara para aklama, yasa dışı bahis, vergide usulsüzlük ve suç örgütü kurma gibi suçları işlediği iddiasıyla 5 Kasım'dan beri tutuklu bulunurken savcılığın, Polat hakkında ilk defa tahliyesini istemesiyle ilgili gerekçeler de belli oldu.

Soruşturma kapsamında tutuklananlarla ilgili yapılan inceleme sonucunda hakimin soruşturma savcısından görüş yazısı istemesi üzerine savcılık, Polat için ilk kez tahliye talebinde bulunmuştu.

Tahliye talebinin ortaya çıkmasına neden olan ayrıntılar da belli oldu. Kanal D'nin haberine göre savcılık, Polat'ın yaşadığı iddia edilen ruhsal sorunlara dikkat çekerek Adli Tıp'ta muayene edildiğini belirtti.

İntihar riski tespit edildi

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Ayrıca Adli Tıp'ın 20 Mayıs'ta savcılığa rapor gönderdiğine işaret edilerek raporda Polat için intihar riskinin tespit edildiği vurgulandı.

Adli Tıp raporunda Polat'ın yüksek güvenlikli bir sağlık kuruluşunda tedavi altına alınması gerektiği ve tedavi sonrası cezaevi şartlarında infazının sürebileceği belirtildi. Savcı ise rapora karşın intihar riski nedeniyle Polat'ın tahliyesini talep etti.

Adli Tıp raporunun yanında Polat hakkındaki delillerin büyük bölümünün toplandığını belirten savcılık, 7 aylık tutukluluk süresinin de yeterli olduğuna işaret etti.

MASAK raporunun tamamının gelmediğini belirten hakim, Polat'ın delil karartabileceği ihtimalini vurgulayarak Adli Tıp raporundaki cezaevinde kalabilir kısmına işaret edip savcılığın tahliye talebini reddetti.

Sıla ve Can Doğu tahliye edilmişti

Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para aklama soruşturmasında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla ve Can Doğu'nun da içlerinde olduğu 11 şüpheli tahliye edilmişti. Gelişme sonrası Dilan Polat, avukatı Hüseyin Kaya ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

1 Kasım 2023'te İstanbul'da başlayan operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken hakimlik 27 şirketin yönetimi için kayyum kararı almıştı.