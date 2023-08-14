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Spor Bekleneni veremeyen Arao, Yunanistan yolcusu
Spor

Bekleneni veremeyen Arao, Yunanistan yolcusu

Yeniakit Publisher
2023-08-14 21:52:00 -
Bekleneni veremeyen Arao, Yunanistan yolcusu

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Willian Arao'ya Yunanistan temsilcisi Panathinaikos talip oldu.

Transfer çalışmalarında devam eden Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Willian Arao'ya Yunanistan'dan Panathinaikos talip oldu.

Panathinaikos talip oldu

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Willian Arao'ya Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, talip oldu.

Bekleneni veremedi

Panathinaikos'un Arao'nun transferi için kısa süre içerisinde resmi temaslara başlaması bekleniyor. Fenerbahçe, 31 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon Flamengo'dan 3 milyon euro bonservis bedeli ile karşılığında kadrosuna katmıştı. Brezilyalı futbolcu, 45 maçta 1 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek beklentilerin altnda kalmış oldu.

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