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Ekonomi Beklenen tablo! Faiz indi yaprak kımıldamadı
Ekonomi

Beklenen tablo! Faiz indi yaprak kımıldamadı

Merkez Bankası'nın 150 baz puan faiz indiriminin ardından döviz ve altın fiyatlarında sert iniş ve çıkışlar yaşanmadı.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 15:00:00 -
Beklenen tablo! Faiz indi yaprak kımıldamadı

Bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (PKK) ekim ayı faiz kararını açıkladı. Karar göre politika faizi yüzde 12'den yüzde 10,5'e çekildi.

Karar öncesinde dolar 18.6018 lira, euro 18,2209 lira ve sterlin ise 20.8618 lira olarak işlem görüyordu.

Serbest piyasada altın fiyatları ise gram altın 978 liradan, çeyrek altın 1.617 liradan, Cumhuriyet altını 6 bin 588 liradan, tam altın 6 bin 468 liradan ve yarım altın ise 3 bin 234 liradan satılıyordu.

Piyasalarda son durum

Dolar satış fiyatı: 18.5754

euro satış fiyatı:18.3005 lira

Gram altın: 979 lira

Çeyrek altın: 1.619 lira

Cumhuriyet altını: 6 bin 597 lira

Tam altın: 6 bin 476 lira

Yarım altın: 3 bin 238 lira

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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Yorumlar

KEMALİST

siz öyle zannetmektesiniz, döviz dönüşleri daha olmadıki, bu akşamdan başlar ,müşteriler bankalarla iltimasında ayının sonuna kadar kasım başı tahmini 19 geçer faizler bu kadar düşürülmesi mevduat sahipleri tl dolara kaçışı yada kur koruma dövize kaçışı arttırır...
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