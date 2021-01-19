  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Beklenen oldu! İran harekete geçti
Dünya

Beklenen oldu! İran harekete geçti

"Büyük Peygamber 15" isimli tatbikatı dün sona eren İran, bugün “İktidar-99” isimli tatbikata başladı

Yeniakit Publisher
2021-01-19 12:40:00 -
Beklenen oldu! İran harekete geçti

İran, merakla beklenen tatbikata bugün resmen başladı.

İran Ordusu Kara Kuvvetleri’nin “İktidar-99” isimli önemli tatbikatı bugün ülkenin güneydoğusundaki Mekran kıyılarında başladı.

İran Ordusu Kara Kuvvetleri’nin “İktidar-99” isimli önemli tatbikatı İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari ve Silahlı Kuvvetler Genelkurmay komutanlarının huzurunda ülkenin güneydoğusundaki Mekran kıyılarında başladı.

Tatbikat Şiraz'ın 55. Havadan Tugayı ve 65.Havadan Özel Kuvvetler Tugaylarının katılımıyla düzenlendi.

İran füzeleri ateşledi! Son gelen açıklama bölgeyi tedirgin etti
İran füzeleri ateşledi! Son gelen açıklama bölgeyi tedirgin etti

Dünya

İran füzeleri ateşledi! Son gelen açıklama bölgeyi tedirgin etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD’de silahlanıp sokağa indiler
Dünya

ABD’de silahlanıp sokağa indiler

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Virginia eyaletinde silahlı gruplar Lobi Günü nedeniyle ellerinde otomatik silahlarla sokaklara indi...
Dünya ülkeleri şokta... Türkiye hepsini solladı!
Sağlık

Dünya ülkeleri şokta... Türkiye hepsini solladı!

Türkiye’nin, Koronavirüste aşılama performansı, haftalardır aşı uygulayan çok sayıda ülkeyi geride bıraktı. 13 Ocak’tan bu yana 5 günde 830 ..
Geçmiş olsun ziyaretinde ilginç görüntü: İkisinin de ağzı kulaklarında
Siyaset

Geçmiş olsun ziyaretinde ilginç görüntü: İkisinin de ağzı kulaklarında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partili Selçuk Özdağ'ın saldırıya uğraması nedeniyle Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davut..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay