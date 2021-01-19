Beklenen oldu! İran harekete geçti
"Büyük Peygamber 15" isimli tatbikatı dün sona eren İran, bugün “İktidar-99” isimli tatbikata başladı
İran, merakla beklenen tatbikata bugün resmen başladı.
İran Ordusu Kara Kuvvetleri’nin “İktidar-99” isimli önemli tatbikatı bugün ülkenin güneydoğusundaki Mekran kıyılarında başladı.
İran Ordusu Kara Kuvvetleri’nin “İktidar-99” isimli önemli tatbikatı İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari ve Silahlı Kuvvetler Genelkurmay komutanlarının huzurunda ülkenin güneydoğusundaki Mekran kıyılarında başladı.
Tatbikat Şiraz'ın 55. Havadan Tugayı ve 65.Havadan Özel Kuvvetler Tugaylarının katılımıyla düzenlendi.