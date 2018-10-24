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Beklenen kasırga geldi! Binlerce kişi tahliye edildi

Meksika'da Pasifik kıyısını vuran Willa Kasırgası nedeniyle 40 bin kişinin tahliye edildiği öğrenildi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 12:59
Beklenen kasırga geldi! Binlerce kişi tahliye edildi

Meksika’da batı sahillerini vuran Willa Kasırgası nedeniyle 40 bin kişi tahliye edildi.

Meksika hükümeti, Pasifik’te kıyısı bulunan 5 eyalette 200 bin kişinin Willa Kasırgası nedeniyle tehdit altında olduğunu açıkladı. Meksika Ulusal Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Sinaloa'nın güney bölgesini ve Nayarit'in kuzeyini saatte 195 kilometre kuvvetle vuran kasırganın şiddetini kategori 3'e düşürdüğü belirtildi.

Sivil Koruma Ulusal Koordinatörü Luis Felipe Puente, Jalisco, Michoacan ve Colima eyaletlerinde kasırgadan 200 bin kişinin etkilendiğini açıkladı. Yetkililer, 40 bin kişinin tahliye edildiğini ve barınaklara yerleştirildiğini açıkladı. Kasırga nedeniyle ülkedeki ticari ve turistik faaliyetlerin askıya alındığı ve Mazatlan Havaalanı'ndaki uçuşların iptal edildiği belirtildi.

Son yıllarda Meksika'nın batı kıyısına ulaşan en güçlü kasırgalardan biri olan Willa’nın iç bölgelere hareket ederken şiddetini azaltması bekleniyor. Yetkililer risk altındaki bölgelere 15 bin 115 asker ile 11 bin 493 doktor sevk etti.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 12:59
  1. Meksika
  2. Willa Kasırgası

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