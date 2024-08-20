Beklenen iPhone 16’nın çıkış tarihi belli oldu! İşte en yeni özellikler…

Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alan Apple, iPhone serisinin yeni üyesi olan iPhone 16'yı çıkarmaya hazırlanıyor. Yenilikçi özellikleri ve daha büyük ekranıyla teknoloji dünyasını sarsmaya hazırlanan iPhone 16'nın ne zaman çıkacağı, özellikleri ve fiyatı şimdiden araştırılmaya başladı.

Apple yeni modeli iPhone 16 ile teknoloji dünyasında büyük heyecan yaratmaya hazırlanıyor.

NTV'nin haberine göre, iPhone 16'nın Eylül 2024'te lansmanının yapılması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor.

İphone 16'nın fiyatı hakkında her hangi bir bilgi bulunmuyor.

Apple'ın yeni serisi iPhone 16 ile ilgili bazı önemli yenilikler dikkat çekiyor. İşte bu özelliklerden bazıları;

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iPhone 16 serisindeki en büyük yeniliklerden biri, tüm modellerde bulunacak olan "Capture" düğmesi.

Bu düğme, sadece fotoğraf çekmekle kalmayacak, aynı zamanda zoom yapmak için kaydırılabilecek, odaklanmak için hafifçe basılabilecek ve fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için daha sert basılabilecek.

iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde ekran boyutlarının sırasıyla 6.3 inç ve 6.9 inç olması bekleniyor.

Bu, önceki modellerden daha büyük bir ekran anlamına geliyor ve video izleme ve oyun oynama deneyimini daha da iyileştirebilir.

iPhone 16 Pro modellerinin A18 Pro işlemcisi ile donatılacağı ve bu sayede yapay zeka fonksiyonlarının daha hızlı ve verimli çalışacağı düşünülüyor.

Pro modellerinde 48MP ultra geniş açılı kamera ve muhtemelen yeni bir telefoto sensörü gibi kamera iyileştirmeleri bekleniyor.

Bu, zoom yeteneklerini ve genel fotoğraf kalitesini artırabilir.

Ayrıca ekrandan Face ID, daha iyi mikrofonlar ve Wi-Fi 7 ile 5G Advanced desteği gibi diğer yükseltmeler de bekleniyor.

Bu yenilikler, özellikle fotoğrafçılık ve yapay zeka özellikleriyle ilgilenen kullanıcılar için iPhone 16 serisini güçlü bir seçenek haline getirecek.

iPhone 16'nın sızdırılan renkleri şöyle;

Siyah

Beyaz

Yeşil

Sarı

Pembe

Mavi

Mor

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in Eylül 2024'te duyurulması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bu durum tedarik zinciri aksaklıkları, üretim sorunları ve daha fazlası gibi durumlara bağlı olarak değişebilir.

Öte yandan iPhone 16 modelleriyle birlikte iOS 18 işletim sistemi güncellemesinin de gelmesi bekleniyor.