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Dünya Beklenen fotoğrafı paylaştı! Azerbaycan'da SİHA'lar yola çıktı
Dünya

Beklenen fotoğrafı paylaştı! Azerbaycan'da SİHA'lar yola çıktı

Kardeş ülke Azerbaycan, Dağlık Karabağ zaferini perşembe günü kutlayacak. Kutlamalarda Bayraktar TB2 SİHA'lar sergilenecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 17:46:00 -
Beklenen fotoğrafı paylaştı! Azerbaycan'da SİHA'lar yola çıktı

Azerbaycan'da perşembe günü gerçekleşecek zafer kutlamaları için hummalı hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Sokaklarda zafer heyecanı yaşanırken perşembe günü sergilenecek askeri teçhizat da hazırlanıyor. Bayraktar TB2 SİHA'lar Azerbaycan kutlamalarında sergilenmek üzere TIR'lara yüklendi.

Azerbaycan'da perşembe günü gerçekleşecek zafer kutlamalarına hazırlık sürüyor. Ermenistan ile 6 haftalık çatışmaların ardından zafer elde eden Azerbaycan'da büyük bir heyecan yaşanıyor.

SİHA'lar sergilenecek

Bakü'de sokaklar kutlamalara hazırlanırken zafer gününde sergilenecek askeri teçhizat da gözden geçiriliyor. Bayraktar TB2 SİHA'lar Azerbaycan kutlamalarında sergilenmek üzere TIR'lara yüklendi.

Bakü'ye giden Türk komandosu da zafer yürüyüşü öncesinde prova yapmıştı.

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