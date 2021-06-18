Beklenen açıklama geldi: Türkiye'ye gelmek istiyor

Kaynaklar, müttefiklerin talebinin Kabil Havalimanı'nın korunmasının Türkiye tarafından sağlanması yönünde olduğunu belirtti. Bu konuda ABD yönetimi ile çeşitli düzeylerdeki görüşmelerin önümüzdeki süreçte devam edeceği ifade edildi. Taliban'ın tutumunun da yakından takip edildiğinin altını çizildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları ayrıca Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Kaynaklara göre, olumlu havada geçen görüşmede sorunların çözümü için ortak irade sergilendi.

Biden Türkiye'yi ziyaret etmek istiyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın iki ülke ilişkileri üzerine konuşulacak çok konu olduğunu ve Türkiye'yi ziyaret etme arzusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiği ifade edildi. Görüşmede ayrıca Türk tarafının iki ülke arasındaki 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefini gündeme getirdiği, Biden'ın da bu hedefe destek verdiği belirtildi.