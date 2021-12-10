Beklenen açıklama geldi! Altın rekor tazeledi

Altın gram fiyatı Eylül ayının ortasında başlayan yükseliş trendini güçlendirerek sürdürüyor. 17 Eylül tarihinde 480 liradan işlem gören gram altın fiyatları yeni tarihi zirve dikkate alındığında, yatırımcısına gram başına 315 TL kazandırarak, yüzde 65 getiri sağladı. Öte yandan yurt içinde altın yatırımcılarının gözü kulağı ABD enflasyonunun etkileyeceği ons altın fiyatlarında…

Yatırımcıların beklediği veri açıklandı

ABD'de Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artış kaydetti. Söz konusu veri 1982'den bu yana en yüksek artışa işaret etti. Aylık bazda bakıldığında ise enflasyonun yüzde 0,8 olarak kaydedildiği görüldü.

Ons Altın fiyatları bu hafta içerisinde dar bir bant aralığında hareket ederken gözler ABD'den gelecek enflasyon verisindeydi. Altının ons fiyatı, ABD enflasyon verisi öncesi 1774 dolar seviyesinde hareket ederken; beklentiler dahilinde gelen veri sonrası 1782 dolar seviyesine kadar yükseldi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed), Faiz artırım takvimini öne çekme ihtimalini kuvvetlendirmesi açısından ABD enflasyon ve istihdam verisi yatırımcı için kritik öneme sahip..

FED'in kararı bekleniyor

Artık gözler 14-15 Aralık'ta yapılacak Fed toplantısından çıkacak mesajlarda kritik olacak. Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda bu toplantıya dikkat çekerek varlık azaltım hızının (tapering) artırılmasının değerlendirileceğini belirtmişti.

Altın rekor tazeledi

Verinin açıklanmasının ardından altın fiyatlarında yükseliş yaşandı. Ons altın 1.772 dolardan 1.782 dolara kadar yükseldi. Gram altın ise kurdaki yükselişin etkisiyle 798 lirayı gördü.

ÇEYREK ALTIN: 1292 TL

22 AYAR BİLEZİK: 727 TL

CUMHURİYET ALTINI: 5141 TL