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Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi! Yarın hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yaklaşık 651 milyon liralık destek ödemeleri yarın 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 15:10:00 - 2020-07-09 15:46:53
Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi! Yarın hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat Baklagil, Dane Mısır Fark Ödemeleri ile Mazot Gübre Alan Bazlı Gelir Desteği, Zeytinyağı Fark Ödemesi Desteği ve Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği" olarak 6 kalemde daha destek ödemelerinin başlayacağını duyurdu.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Yarın 18.00'den sonra hesaplarda"

"Yaklaşık 651 milyon TL'lik destek ödemeleri 10 Temmuz Cuma günü (yarın) saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

Yapılacak destek ödemeleri:

Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği kapsamında45.523 üreticimize, 484 milyon TL

Hububat Baklagil Fark Ödemesi Desteği kapsamında 35.330 üreticimize, 112,5 milyon TL

Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği Kapsamında 11.347 üreticimize, 41 milyon TL

Mazot Gübre Alan Bazlı Gelir Desteği, Zeytinyağı Fark Ödemesi Desteği Ve Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği kapsamında ise 2.838 üreticimize 13,5 milyon TL şeklindedir. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun."

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Yorumlar

mardin çiftçi

müjde müjde mardin ovasındaki çiftçilerine saat 18 den sonra destekleriniz her zamanki gibi elektirik şirketin hesabına yatırılacak hayırlı olsun ve mardin ovasında tarımıda engelediler bir milyon dönümün elektiriği 3 aydır kesik miletin tek geçim kaynağını çifçiliktir onuda engelediler nedenmi çifçinin bütün geliri faturaya yetmiyor üzerine 5 kat para istiyorlar sahipsiz bölge gelen giden mardini yağmaladılar milltin geçim kaynağını kurutular
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