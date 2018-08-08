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Bekir Pakdemirli: Kurbana hazır büyükbaş hayvan mevcudumuz 1,2 milyondur

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bugün itibarıyla kurbana hazır büyükbaş hayvan mevcudumuz 1,2 milyondur. 3,8 milyon da küçükbaş hayvan mevcudumuz var." dedi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:23
Bekir Pakdemirli: Kurbana hazır büyükbaş hayvan mevcudumuz 1,2 milyondur

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırıkkale Meteoroloji Müdürlüğüne ait kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi devam eden Ali İçöz'ü ziyaret etti.

Pakdemirli, ziyaret sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Kırıkkale'de elim bir trafik kaza sonucunda hayatını kaybeden personelin cenaze namazına katıldıklarını, tedavisi devam eden personeli de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunduklarını belirtti.

Kurbanlıklara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Pakdemirli, "Kurban satışı ancak canlı hayvan borsasında, geçici kurban satış yerlerinde ve kurban pazarlarında gerçekleşiyor. Bu konuyla ilgili her türlü tedbir alınmış durumda. Herkes müsterih olsun." diye konuştu.

Kurban satış yerlerinde küpesiz, pasaportsuz ve nakil belgesi olmayan hiçbir hayvanın satış imkanı olmadığını belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bu pazarlarda dişi hayvanların satılmasına asla müsaade edilmeyecek. Kurban satışı olan yerlerde de bulaşıcı hastalığı olan, salgın hastalığa bulaşmış ve menşeyi belli olmayan hiçbir hayvan kesinlikle satılmayacak. Bu konuyla ilgili bir de rehber hazırladık. Bu rehbere vatandaşlar bakanlığın internet sitesi üzerinden ulaşabilir. Hayvanın alımı, satımı, kesimi ve etlerin saklanması konusunda da vatandaşlarımız her türlü bilgiye buradan ulaşabilirler. Bunların haricinde çok güzel bir aplikasyon uygulamamız var. Bu uygulamayla elinizdeki cep telefonunuzu, hayvanın küpesine değdiğiniz anda hayvanın şeceresi dökülmüş olacak. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın."

Pakdemirli, gerekli bütün tedbirlerin alındığını yineleyerek, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla kurbana hazır büyükbaş hayvan mevcudumuz 1,2 milyondur. 3,8 milyon da küçükbaş hayvan mevcudumuz var. Bu rakamlar geçen yıl kurbanda kesilen rakamlara göre yüzde 50 fazladır. Yani geçen yıl büyükbaş hayvan olarak 800 bin kesilmiş. Küçükbaş olarak da 2,7 milyon hayvan kesildi. Mevcudumuz fazlasıyla var. Bugün itibarıyla 15 milyon büyükbaş, 45 milyon da küçükbaş hayvanımız var. Herkes müsterih olsun, her türlü tedbir alınmış durumda. STK'lar düzeyinde de hem vakıfların hem de derneklerin söz vermiş olduğu her türlü tedarikte et ve süt kurumumuz da bu konularda gerekli çalışmaları yürütüyor. Bu konudaki çalışmalarımız da sürüyor. Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımız kurbanla ilgili dertlerini unutsunlar. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Müsterih olsunlar, kurbanla ilgili hiçbir dertleri olmayacak."

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:23
  1. Kırıkkale
  2. İstanbul
  3. Yollar
  4. GÜNCEL Haberleri
  5. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  6. Kurbanlık
  7. Anadolu Ajansı

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