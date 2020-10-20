Bekir Coşkun’u ‘yüzsüz’ diye suçladığı Kılıçdaroğlu uğurladı

Dün ölen Sözcü yazarı laikçi Bekir Coşkun için Doğramacızade Ali Paşa Camii'nde cenaze töreni yapıldı.

Yıllarca İslam düşmanlığı yapan Coşkun’un cenazesine yazılarında hakaretler yağdırdığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski CHP milletvekili Muharrem İnce ve İyi Partili Lütfü Türkkan da katıldı.

Coşkun’dan Kılıçdaroğlu’na: Yüzsüz!

Bekir Coşkun, girdiği her seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yazılarında ağır hakaretler etmişti. Coşkun bir yazısında "Kemal Bey yerlerde… Üzülerek ve sevenlerinden özür dileyerek yazıyorum, bunun tek adı var: Yüzsüzlük!" ifadelerini kullanmıştı.

Başörtüsü düşmanı Coşkun’u İyi Partili Türkkan da uğurladı

Coşkun’un ‘yüzsüz’ diyerek suçladığı Kılıçdaroğlu’nun cenazede hazır bulunması dikkat çekti. Başörtüsü düşmanı Bekir Coşkun’u uğurlayan arasında İYİ Partili Lütfü Türkkan da yer aldı.

İşte Bekir Coşkun'un Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vurduğu yazılarındaki o ifadeleri:

2 Kasım 2014: "CHP, dünya basınında alay konusu"

"Dört seçim kaybetmiş, önümüzdeki seçimi kazanma şansı asla olmayan iki parti başkanına bırakılamayacak kadar ciddidir durum… Yeni liderler lazım…

CHP: Hukuksuzluğu, çağ dışılığı ve şaibeleri dünya basınında alay konusu olan bir iktitar karşısında oy kaybeden bir başka ana muhalefet partisi var mıdır dünyada?.. Birleşme kampına giderken, yolda milletvekili “Sizden parti olmaz” diyerek istifa etti daha dün… Ya da “Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları Türkiye'yi güzel idare eder” diyen bir tek kişi var mı çevrenizde mesela… Bir bakın…"

24 Aralık 2014 - Sözcü'ye verdiği röportaj: "Kemal Bey bana 'Seçimi kazanma şansımız yok' dedi"

"Geçenlerde bir yemekte bir araya geldik Kemal Kılıçdaroğlu ile. Ben Kemal Bey'e; 'Seçimde şansınız var mı?' diye sor­dum. 'Yok' dedi. Kendisi dedi bunu. 'Biz iktidar oluyoruz diyebilir misiniz?' dedim. 'Diyemem' dedi. Bu aslında umutsuzluğumu daha çok artırdı. Şimdi tek umudum ne biliyor musun? Ben bugüne kadar ne desem tersi çıktı. Bugün diyorum ki; 'Kemal Bey seçimi kazanamayacak.' İnşallah kazanır. Ama zaten Kemal Bey kazanırsa, en çok kendisi şaşıracak! Uzun süre inanamayacak! Şok filan geçirecek hatta."

21 Nisan 2017: "İlk işimiz; CHP'yi sekiz kez seçim kaybedenlerden kurtarmak olmalı"

"2019'da bu referandumun uygulamaya geçmesi için yine sandık var önümüzde…Dokuzuncu kez kaybetmeyi mi beklemeliyiz?..

İlk işimiz; CHP'yi sekiz kez

seçim kaybedenlerden kurtarmak olmalı…

Bu aynı anda verdiğimiz hukuk

mücadelesine engel değil…

Umutlarımız boğazlarımızda

düğümlü…

Her birimizin içinde kıyametler

kopuyor…

Kaç gecedir gözlere uyku girmedi…"

25 Temmuz 2018: "Yüzsüz"

"Yıllardır Türkiye'yi AKP'ye teslim eden 9 büyük yenilgiden sonra, partinin önünde oturma eylemi yaptılar, gitsin diye… Kimi önde gelenler kendileri istifa ettiler, anlasın diye… Yoluna yüzlerce “git” pankartı astılar, görsün diye…

Tınmadı…

“Böyle gitmez, bir çare bulalım” diyenler kurultaya gitmek istiyorlar…

“Kurultaya da gitmem” diyor…

Sonuçta Meral Akşener, siyasi ahlakın en çarpıcı örneğini vererek, insanların yüreğinde daha çok değer kazanırken…

Kemal Bey yerlerde…

Üzülerek ve sevenlerinden özür dileyerek yazıyorum, bunun tek adı var:

Yüzsüzlük…"