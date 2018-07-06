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Bekir Coşkun yine millete saldırdı: Salako!

AK Parti'ye oy veren seçmen kitlesine köşesinden yıllardır hakaretler yağdıran Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun, yine milli iradeye saldırdı. Türkiye'nin tarihi ve politik seyrini Kemal Sunal filmleri üzerinden örnekleyecek kadar seviyesizleşen zavallı Bekir, halkı bu filmlerden biri olan 'Salako' ile özdeşleştirdi.

06 Temmuz 2018 Cuma 12:49
Bekir Coşkun yine millete saldırdı: Salako!

yeniakit.com.tr

Laik yobazlığın sözcüsü Sözcü'nün yazarı Bekir Coşkun, Kemal Sunal filmleri üzerinden milleti aşağıladı.

Türkiye'nin siyasi ve toplumsal seyrini Kemal Sunal filmleri ile açıklayacak kadar alçalan Coşkun, millete ahlaksızca 'salako' dedi. 

Salako'nun bir gerçek olduğunu fakat onun sinema sanıldığını belirten müflis Bekir, yazısında, "Bence Kemal Sunal filmleri aralıksız gösterilmeli... Ta ki millet "salako"nun kim olduğunu anlayana kadar..." ifadeleriyle millete açıkça hakaret etti.

YARGILANMAKTAN KORKTUĞU İÇİN YENİ YÖNTEMLER BULDU

Yargılanmaktan korktuğu için millete hakaret etmenin yeni yollarını bulan Coşkun, Kemal Sunal'ın 82 film yaptığını belirterek, "Görüyorsunuz çok faydası oldu... Cumhuriyet yıkıldı" ifadeleriyle millete duyduğu kin ve nefreti ortaya koydu.

Bekir Coşkun'un hezeyanlarından bazı bölümler şöyle:

“İnek Şaban” sinema değildi…
Gerçekti…
Turgut Özal'ın “Gerekirse fabrikaları bir dolara satarım, neticede küçük Amerika oluruz” dediği günlerdi…
Meydanlarda deli gibi alkışlanıyordu…
Biz “İnek Şaban”a gülüyorduk…

*

İki darbe yedikten sonra önce başbakan, sonra cumhurbaşkanı olan Demirel döneminde “Düttürü dünya” Anadolu sinemalarını senede iki kez dolanıyordu…
İnsanlar Kemal Sunal'a gülüyordu…
Çok komik gelmişti…

Fransız devrimini bir anlamda tiyatrolar hazırladı… Çoğu gizli-saklı, bodrum katlarında oynanan “siyasi komedileri” seyreden halk, 14 Temmuz 1789'da Bastille Hapishanesi'ni bastı… Bu tarih tek kişi rejimlerinin sonu, parlamenter rejimlerin başı sayıldı…
Kemal Sunal 82 sinema filmi yaptı…
Görüyorsunuz, çok faydası oldu…
Cumhuriyet yıkıldı…

*

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 12:49
  1. Bekir Coşkun
  2. Sözcü
  3. seçmene hakaret

YORUM YAZ

  • kemalkemal31 dk önce
    tüm yatırımları durduracağım diyen batı usaklarina karşı yatırım yapan milletin milli evlatlarına oy verdiğim için salako isem gurur duyarım.sen chpkk zihniyetini desteklediğin için ne oluyorsun onu söyle ...
  • HarunHarun1 sa önce
    Turk milleti saf durur ama ...cada tam..... dediniz gene ....niye oyunbozarlik yapiyorsunuz
  • 145314531 sa önce
    Salako'nun sizin savunduğunuz zihniyetin olduğunu,Salako diye yaftaladığın kesime olan aşağılıkça bakıştan anlaman gerekli diyeceğim lakin anlayamıyorsun işte çünkü Salako kesimdensin Bekir COŞKUN.
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