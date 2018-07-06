Bekir Coşkun yine millete saldırdı: Salako!

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Laik yobazlığın sözcüsü Sözcü'nün yazarı Bekir Coşkun, Kemal Sunal filmleri üzerinden milleti aşağıladı.

Türkiye'nin siyasi ve toplumsal seyrini Kemal Sunal filmleri ile açıklayacak kadar alçalan Coşkun, millete ahlaksızca 'salako' dedi.

Salako'nun bir gerçek olduğunu fakat onun sinema sanıldığını belirten müflis Bekir, yazısında, "Bence Kemal Sunal filmleri aralıksız gösterilmeli... Ta ki millet "salako"nun kim olduğunu anlayana kadar..." ifadeleriyle millete açıkça hakaret etti.

YARGILANMAKTAN KORKTUĞU İÇİN YENİ YÖNTEMLER BULDU

Yargılanmaktan korktuğu için millete hakaret etmenin yeni yollarını bulan Coşkun, Kemal Sunal'ın 82 film yaptığını belirterek, "Görüyorsunuz çok faydası oldu... Cumhuriyet yıkıldı" ifadeleriyle millete duyduğu kin ve nefreti ortaya koydu.

Bekir Coşkun'un hezeyanlarından bazı bölümler şöyle:

“İnek Şaban” sinema değildi…

Gerçekti…

Turgut Özal'ın “Gerekirse fabrikaları bir dolara satarım, neticede küçük Amerika oluruz” dediği günlerdi…

Meydanlarda deli gibi alkışlanıyordu…

Biz “İnek Şaban”a gülüyorduk…

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İki darbe yedikten sonra önce başbakan, sonra cumhurbaşkanı olan Demirel döneminde “Düttürü dünya” Anadolu sinemalarını senede iki kez dolanıyordu…

İnsanlar Kemal Sunal'a gülüyordu…

Çok komik gelmişti…

Fransız devrimini bir anlamda tiyatrolar hazırladı… Çoğu gizli-saklı, bodrum katlarında oynanan “siyasi komedileri” seyreden halk, 14 Temmuz 1789'da Bastille Hapishanesi'ni bastı… Bu tarih tek kişi rejimlerinin sonu, parlamenter rejimlerin başı sayıldı…

Kemal Sunal 82 sinema filmi yaptı…

Görüyorsunuz, çok faydası oldu…

Cumhuriyet yıkıldı…

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