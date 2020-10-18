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Gündem Bekir Çoşkun hayatını kaybetti
Gündem

Bekir Çoşkun hayatını kaybetti

Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Çoşkun hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 21:43:00 -
Bekir Çoşkun hayatını kaybetti

Türkiye'de çok sayıda gazetede yazarlık yapan ve bazı yazıları nedeniyle zaman zaman tepki çeken gazeteci Bekir Çoşkun yaşamını yitirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan CHP'li Barış Yarkadaş, "Gazeteciliğin yüzakı, #BekirCoşkun 'u kaybettik. Çocukluğumdan beri okuduğum nadir yazarlardandı. Kalemini eğmedi, bükmedi, kiraya vermedi. Doğru bildiğini söylemekten çekinmediği için "dokuz köyden kovuldu." SÖZCÜ, 10. köyüydü. Ve yıllardan beri öyle de oldu. Allah rahmet etsin." dedi.

İsmail Saymaz Çoşkun ile ilgili attığı tweette, "Türk gazeteciliğinin duayenlerinden Bekir Coşkun’u kaybettik. Başımız sağ olsun. Bekir bey sondan bir önceki yazısında şöyle yazmıştı: “Bu yaz böyle geçti! Gelecek yazı bilmem…" dedi.

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