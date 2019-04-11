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Seçim 2019 Sayfası

Bekir Bozdağ'ın oğlu evlendi! Nikah şahidi Erdoğan oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın oğlunun nikah şahidi oldu.

11 Nisan 2019 Perşembe 23:13
Bekir Bozdağ'ın oğlu evlendi! Nikah şahidi Erdoğan oldu

Alperen Bozdağ ve Elif Büşra Şuşoğlu'nun ATO Congresium'da düzenlenen nikah törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la geldi.

Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun kıydığı nikahta, çiftin şahitliklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, eski TBMM Başkanları Binali Yıldırım, İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz ve Cemil Çiçek yaptı.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 23:13
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