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Siyaset Bekir Bozdağ'dan son dakika 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması!
Siyaset

Bekir Bozdağ'dan son dakika 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından Cemal Kaşıkçı davasına ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 08:55:00 -
Bekir Bozdağ'dan son dakika 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davanın Suudi Arabistan adli makamlarına nakline yönelik kararın kanuna uygun olduğunu bildirdi.

Bozdağ, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin, Kaşçıkçı davasında durma kararı vererek yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrine ilişkin kararıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmede bulundu:

"Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir. Bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, siyasi hesapla yapılan çarpıtma yorumdur."

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