Bekir Bozdağ'dan muhaliflere ve ağababalarına ayar

Ülke ekonomisine 200 milyar doların üzerinde zarar veren Gezi Kalkışması'nın finansörü Osman Kavala hakkında mahkeme, oy çokluğuyla "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Davada tutuksuz yargılanan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye de 18'er yıl hapis cezası verildi.

Karar demokrasiden umudunu kesip darbelere sığınan muhalifleri kelimenin tam anlamıyla kudurttu. İçerde CHP ve HDP olmak üzere muhalefetin tepki gösterirken, ABD ve Almanya da karara tepki gösterdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk makamlarına skandal bir çağrıda bulunarak "Karardan endişeliyiz, derhal Osman Kavala'yı serbest bırakın" şeklinde rezil bir ifade kullandı.

Bekir Bozdağ'dan tarihi ayar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'li Özgür Özel'in haddini ve boyunu aşan alçak açıklamalarını kastederek "Cumhurbaşkanımıza ve hakimlere dil uzatanları kınıyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Bozdağ, "Türkiye bir hukuk devletidir, kimse yargının üstünde değildir" dedi.

ABD ve Almanya'nın da açıklamalarına tepki gösteren Bakan Bozdağ, "Türkiye'nin iç işlerine karışmak ABD ve Almanya'ya düşmez. Türk yargısı bağımsızdır, ne ABD ne de başkası karışamaz" yanıtını verdi.